VANCOUVER, BC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Un grand immeuble de logements administrés par des Autochtones et destinés à des Autochtones est en construction à Vancouver. Un total de 172 logements locatifs abordables seront ainsi offerts à la population du quartier Downtown Eastside par l'entremise de l'Aboriginal Land Trust Society.

Aujourd'hui, l'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que Joan Phillip, députée provinciale de Vancouver-Strathcona, au nom de l'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, Brian Montangue, maire adjoint de la Ville de Vancouver, Dave Baspaly, président du Conseil d'administration de l'Aboriginal Land Trust Society et Alvin Singh, directeur des relations extérieures et de l'impact à la Vancity Community Foundation, ont annoncé un investissement combiné de plus de 133 millions de dollars pour financer les 172 nouveaux logements destinés aux personnes et aux familles autochtones de Vancouver. L'annonce a été faite après la cérémonie de la plaque de cuivre dirigée par l'aîné Seis'lom sur le site du nouvel immeuble, au 405, avenue Jackson.

L'immeuble portera le nom de Ch'ich'iyúy Elx̱wíḵn (Chay-chay-yoy Ull-w-wake-un) d'après Ch'ich'iyúy Elxwíkn, les sommets montagneux du North Shore qui veillent sur le territoire traditionnel des peuples xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səl̓ilwətaɁɬ (Tsleil-Waututh). L'extérieur de l'immeuble Ch'ich'iyúy Elx̱wíḵn intégrera des éléments de conception et des œuvres d'art autochtones, y compris des œuvres d'art de l'artiste Squamish et Nisga'a Marissa Nahanee et de l'artiste Squamish, Haida et Tsimshian Cory Douglas.

L'immeuble comprendra des studios et des logements d'une et de deux chambres destinés aux aînés, aux familles et aux jeunes, et la priorité sera accordée aux résidents autochtones.} Les logements seront dotés d'une salle de bains de trois accessoires avec baignoire, d'une buanderie intégrée et d'un balcon. Il y aura aussi un espace de rangement pour vélos. Les commodités extérieures comprendront des espaces partagés, comme des foyers et une maison longue des Salish du littoral sur le toit, des plates-bandes surélevées, une terrasse de mieux-être, une aire de jeux et un toit jardin. L'ensemble sera situé près de parcs, d'écoles, de transports en commun et d'épiceries. L'immeuble à usage mixte comptera aussi deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Tous les logements seront offerts à des loyers abordables ou inférieurs à ceux du marché, et 56 d'entre eux seront offerts aux aînés autochtones à un loyer très abordable fondé sur le revenu.

L'ensemble est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Province, par l'entremise de BC Housing, la Ville de Vancouver, l'Aboriginal Land Trust Society et la Lu'ma Native Housing Society. Lu'ma Development Management fournit aussi un soutien à l'aménagement.

L'immeuble appartiendra à l'Aboriginal Land Trust et sera exploité par la Lu'ma Native Housing Society. La construction de l'ensemble Ch'ich'iyúy Elxwíknis est en cours et devrait être achevée à la fin de 2026.

Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant :

80 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA), y compris un prêt remboursable de 71,3 millions de dollars, un prêt-subvention de 8,6 millions de dollars et un financement initial de 150 000 $;

Environ 42,1 millions de dollars du gouvernement provincial, y compris une contribution de 15,5 millions du Community Housing Fund et une autre de 26,6 millions de dollars sous forme de financement à faible coût pour la construction, visant 94 logements de l'ensemble.

6 millions de dollars en contribution financière de l'Aboriginal Land Trust;

5 millions de dollars de la Ville de Vancouver , dont 1,8 million de dollars sous forme de subvention du Community Housing Incentive Program, et 2,8 millions de dollars en exonération des droits d'aménagement.

, dont 1,8 million de dollars sous forme de subvention du Community Housing Incentive Program, et 2,8 millions de dollars en exonération des droits d'aménagement. 500 000 $ en financement préalable à la construction de la VanCity Community Foundation.

« Il est essentiel de collaborer avec les organisations afin de comprendre les besoins et les circonstances uniques des communautés pour qui elles travaillent. Les partenariats avec les personnes qui travaillent sur le terrain aident à offrir les options de logement les plus pertinentes et à obtenir les meilleurs résultats. Cet effort collaboratif montre l'efficacité du leadership du gouvernement fédéral dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. » - L'honorable Hedy Fry, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que la population de la Colombie-Britannique puisse trouver un logement abordable dans la collectivité qu'elle aime. Nous construisons des logements pour veiller à ce que les communautés autochtones obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour vivre pleinement et en santé. Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins en matière de logement et bâtir des collectivités plus fortes où nous pouvons tous réussir. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre provincial du Logement et des Affaires municipales

« Nous sommes ravis de soutenir la ALT Jackson Housing Society en lui accordant une subvention de 1,8 million de dollars du Community Housing Incentive Program pour aider à donner vie à l'ensemble qui sera situé au 405, avenue Jackson. Grâce à cet ensemble résidentiel, un plus grand nombre de personnes à Vancouver auront accès à des logements sûrs et abordables, en particulier les personnes qui en ont le plus besoin. En demandant des loyers semblables à ceux des maisons d'hébergement et en ciblant les ménages dont le revenu est inférieur aux limites de revenu pour le logement, nous réalisons de réels progrès en matière d'abordabilité du logement. Grâce au volet 2 de notre programme de subvention, le Community Housing Incentive Program, et grâce au soutien des ordres de gouvernement supérieurs, nous prenons des mesures pour bâtir une ville qui fonctionne pour tout le monde. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« Au nom du conseil d'administration de l'Aboriginal Land Trust Society, nous sommes honorés d'avoir une fois de plus l'occasion d'offrir des logements dont la collectivité a grandement besoin grâce à l'ensemble situé au 405 de l'avenue Jackson. L'ensemble résidentiel honorera la contribution des matriarches dans l'histoire de notre région grâce au nom qui lui est donné. Sa conception reflète la culture autochtone, et il offre des logements adaptés à la culture, en particulier pour les aînés autochtones de cette communauté. Nous sommes heureux que ce modèle d'aménagement unique, conçu avec la SCHL, BC Housing et d'autres partenaires essentiels, permette à ALT et à Lu'ma Native Housing d'offrir plus de logements abordables et de propriétés à vocation sociale aux personnes pour qui nous travaillons. » - Dave Baspaly, président du conseil d'administration, Aboriginal Land Trust Society

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60.09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En décembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,87 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 42 000 logements et la réparation de plus de 168 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le Community Housing Fund de la Province est un investissement de 3,3 milliards de dollars pour la construction de plus de 20 000 logements locatifs abordables destinés à des gens à revenu faible ou modeste.

Aux termes du programme du CHF, les résidents de 70 % des logements paient un loyer proportionné au revenu. Ce loyer est généralement fondé sur 30 % du revenu du ménage. Ainsi, 20 % des logements sont destinés aux résidents à très faible revenu, comme les prestataires d'une aide au revenu ou les personnes handicapées.

Le 30 % des logements qui restent sont offerts à un loyer égal ou inférieur à celui du marché à des ménages à revenu modeste.

Depuis 2017, la Province a offert près de 92 000 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont près de 10 000 à Vancouver .

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

(LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, consultez le site :https://strongerbc.gov.bc.ca/fr/housing/

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés par la Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

