UN ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE SOBRE À L'APPROCHE D'UN RALENTISSEMENT

MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans un contexte de possible récession, la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland a dévoilé sa mise à jour économique cet après-midi. Le CPQ juge responsable de fixer une date pour atteindre l'équilibre budgétaire. Les crédits d'impôt sur les investissements des entreprises en technologies vertes, les sommes pour l'accélération des dossiers d'immigration et les quelques initiatives en formation sont très appréciés. Par contre, on se questionne sur ce qui justifie une nouvelle taxe de 2 % imposée aux rachats d'action des sociétés étant donné que les coffres de l'État sont garnis.

« Cet énoncé joue de prudence alors qu'on prévoit un ralentissement économique, voire une récession. Les dépenses ont été limitées de sorte qu'on se garde une marge de manœuvre pour les prochains mois », explique Mme Norma Kozhaya, économiste en chef et vice-présidente à la recherche du CPQ.

Le gouvernement fédéral a aussi précisé qu'il avait la volonté de négocier pour baisser les coûts de transaction sur les cartes de crédit. Le CPQ salue la démarche qui sera entamée, car les PME qui œuvrent notamment dans le commerce de détail et dans le tourisme le réclament depuis longtemps.

« On voit aussi d'un bon œil la création du Centre de formation pour les emplois durables et le Secrétariat des emplois durables afin que les employeurs engagés dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone puissent compter sur une main-d'œuvre qualifiée », précise M. Denis Hamel vice-président Politiques de développement de main-d'œuvre du CPQ.

Fort de son expérience en dialogue social, le CPQ offre sa collaboration au gouvernement fédéral pour participer aux travaux de ces nouvelles entités de formation.

Le CPQ est également impatient de connaître les nouvelles mesures qui seront contenues dans le prochain exercice budgétaire au printemps.

