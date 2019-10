Un engagement plus soutenu en matière de parité hommes-femmes : CBC/Radio-Canada adopte un plan d'action pour les femmes dans la production

Le diffuseur public du Canada renforce son engagement à accroître le nombre de femmes occupant des postes clés dans l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision.

OTTAWA, le 1er oct. 2019 /CNW/ - CBC/Radio-Canada renforce son engagement à accroître le nombre de femmes occupant des postes de premier plan dans l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision au moyen d'un plan d'action qui vise à appuyer la parité hommes-femmes dans la production. Ce plan découle du Sommet sur les femmes dans la production du CRTC, tenu en décembre 2018, durant lequel les diffuseurs avaient été invités à remédier au manque de parité entre les hommes et les femmes dans les postes clés de création.

CBC/Radio-Canada est fière d'avoir déjà surpassé son objectif de parité hommes-femmes dans ses émissions commandées. Durant l'année de radiodiffusion 2018-2019, sur l'ensemble des émissions en français et en anglais, scénarisées ou factuelles, appuyées par le diffuseur public pour ses plateformes de diffusion traditionnelle et en continu, 62 % étaient des projets où la majorité des postes clés de création - production, réalisation, scénarisation, scénarisation-production - étaient occupés par des femmes.

« CBC/Radio-Canada est déterminée à conserver son rôle de chef de file de la parité hommes-femmes, et à s'engager activement pour la représentation, dans des postes clés de création, de femmes issues de groupes sous-représentés - les minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées », a déclaré notre PDG, Catherine Tait. Nous devons tenir compte des expériences uniques des personnes qui font partie de ces groupes ainsi que du concept d'intersectionnalité lorsqu'il est question du genre et de la diversité. Le diffuseur public a la responsabilité de faire entendre toutes ces voix. »

Le plan d'action de CBC/Radio-Canada pour les femmes dans la production propose un cadre pour l'élaboration de diverses initiatives, notamment :

Mesure amé lior é e

CBC/Radio-Canada continuera de mesurer la parité hommes-femmes et d'améliorer ses outils de mesure, en partenariat avec les producteurs indépendants.

Occasions accrues dans l ' industrie

CBC/Radio-Canada appuiera des occasions de mentorat et favorisera une meilleure collaboration au sein de l'industrie, notamment en échangeant plus d'information et de pratiques exemplaires avec diverses parties intéressées.

Reconnaissance de la réussite

CBC/Radio-Canada ne ratera aucune occasion de présenter des femmes évoluant dans l'industrie de la production et de souligner leurs réalisations.

D éveloppement ciblé

CBC/Radio-Canada reconnaît l'existence d'écarts spécifiques dans le développement des femmes sous-représentées dans des rôles créatifs clés, et vise à cerner des possibilités de développement pour ces groupes, telles que des stages et des occasions de jumelage.

Autres initiatives

CBC/Radio-Canada mettra sur pied des initiatives pour améliorer la parité hommes-femmes en dehors de la production, par exemple en appuyant des groupes d'affinité comme Women in Tech (femmes dans le domaine des technologies).

Le 13 décembre 2018, Catherine Tait a participé à un sommet du CRTC réunissant les dirigeants des principaux diffuseurs publics et privés du Canada. L'objectif était de discuter des solutions possibles pour qu'à l'avenir, plus de femmes occupent des postes clés dans l'industrie canadienne de la production pour le cinéma et la télévision. Dans le cadre du Sommet sur les femmes dans la production du CRTC, les diffuseurs se sont engagés à viser la parité hommes-femmes dans les postes clés de création des émissions commandées dans l'industrie canadienne de la télévision, en élaborant des plans d'action volontaires pour aborder cet enjeu important.

Le 25 septembre, CBC/Radio-Canada a obtenu la certification platine (le niveau le plus élevé possible) pour la parité hommes-femmes, décernée par La Gouvernance au Féminin, un organisme sans but lucratif qui soutient les femmes dans leur développement du leadership et leur avancement de carrière. L'effectif de CBC/Radio-Canada est composé à 48,7 % de femmes, soit le taux le plus élevé parmi toutes les entreprises médiatiques de la même taille ou plus grandes au Canada.

En juin 2019, au Festival international des médias de Banff, CBC/Radio-Canada a annoncé un engagement en matière de diversité qui s'étend à toutes les émissions commandées en français et en anglais.

Renseignez-vous sur la diversité et l'inclusion à CBC/Radio-Canada.

