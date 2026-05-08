Un engagement philanthropique majeur pour l'innovation en santé numérique

QUÉBEC, le 8 mai 2026 /CNW/ - L'Université TÉLUQ annonce la création de la Chaire Docteur Sadok Besrour sur les technologies de santé pour les territoires médicalement isolés grâce à un don exceptionnel de 1,3 million de dollars de la Fondation Docteur Sadok Besrour.

Ce soutien philanthropique majeur permet la mise en place d'un fonds de dotation qui génèrera des revenus pérennes, témoignant d'un engagement profond envers l'équité en santé et la transformation durable des systèmes de soins.

Crédit photo : Antoine Poursuibes (Université TÉLUQ) De gauche à droite : - Amira Charni et Faten Bahri, conseillères, Ambassade de la République Tunisienne - Kamel Makkes, consul de la République Tunisienne à Montréal, - Alexandre Delong, Bureau des relations externes, Université TÉLUQ, - Neila Mezghani, professeure-chercheure directrice de la Chaire, - Docteur Sadok Besrour - Ahmed Ben Cheickh Larbi, directeur de la Mission Universitaire de Tunisie en Amérique du Nord, - Mehdi Besrour, repré (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

La Chaire sera dirigée par Neila Mezghani, professeure-chercheuse reconnue pour ses travaux en santé numérique, en intelligence artificielle et en innovation interdisciplinaire.

« La Fondation Besrour se réjouit d'appuyer les travaux de recherche de la Dre Mezghani, qui contribueront au développement de technologies de santé ancrées dans les besoins réels des communautés éloignées, tant au Canada qu'en Tunisie », indique le donateur, Dr Sadok Besrour.

L'interdisciplinarité au service des territoires isolés

Portée par une vision intégrée de l'innovation, la Chaire réunira des expertises issues de l'ingénierie biomédicale, de l'intelligence artificielle, de la santé publique, des sciences sociales, du design et de l'éthique. Cette approche interdisciplinaire permettra de développer des technologies de santé robustes, inclusives et adaptées aux réalités des territoires éloignés, tant dans les pays du Nord que du Sud.

En croisant les savoirs scientifiques, cliniques et communautaires, la Chaire propose une nouvelle manière de concevoir la santé numérique : plus humaine, plus accessible et ancrée dans les besoins du terrain.

« L'innovation en santé numérique ne peut être véritablement transformative que si elle s'ancre dans les réalités humaines, territoriales et sociales qu'elle souhaite servir. En renforçant le pont scientifique entre le Canada et la Tunisie, nous misons sur une approche interdisciplinaire pour concevoir des technologies robustes et éthiques, coconstruites avec les communautés scientifiques et civiles, afin de réduire les inégalités d'accès aux soins et de renforcer la capacité d'agir des territoires », affirme la professeure Neila Mezghani.

Des technologies de santé adaptées aux réalités du terrain



Les travaux de la Chaire se concentreront sur le développement de solutions de télésanté et de dispositifs médicaux intelligents capables de fonctionner dans des environnements à ressources limitées et à connectivité intermittente. Ces innovations permettront la collecte, le traitement et la synchronisation différée de données de santé, favorisant la prévention, la télésurveillance et la prise de décision clinique dans les territoires médicalement isolés.

Retombées pour la relève

Grâce à des bourses de mobilité et à des stages en milieux communautaires ou cliniques, au Québec et à l'international, la Chaire permettra à des étudiantes et étudiants de vivre des expériences immersives dans des contextes multiculturels et à ressources limitées. Elle contribuera ainsi à former une nouvelle génération de chercheuses et de chercheurs engagés, capables d'innover de manière responsable et durable.

Par cette initiative, l'Université TÉLUQ et la Fondation Docteur Sadok Besrour réaffirment leur volonté commune de bâtir des ponts entre les disciplines, les territoires et les savoirs, afin de promouvoir une santé plus équitable, plus intelligente et plus humaine.

« Cette initiative majeure marque un moment déterminant pour l'Université TÉLUQ. Notre modèle 100 % à distance devient ici un levier structurant, en offrant un cadre agile, accessible et propice au rayonnement des travaux de nos chercheurs, ici la professeure Neila Mezghani - au bénéfice direct des populations qui, trop souvent, demeurent en marge des systèmes de santé en raison de leur éloignement géographique. Ces travaux seront aussi fort pertinents pour alimenter les réflexions autour du projet de programme conjoint en médecine familiale et de première ligne porté par l'ensemble des établissements du réseau de l'Université du Québec », souligne la directrice générale de l'Université, Lucie Laflamme.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 27 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

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SOURCE Université TÉLUQ

Source : Catherine Lévesque , Conseillère en communication et marketing, Service des communications et du recrutement étudiant, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]