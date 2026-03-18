Près de 150 000 personnes formées par la CNESST grâce à l'expertise de l'Université TÉLUQ

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les nouvelles dispositions issues de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST), en vigueur depuis le 1er octobre 2025, entraînent de nouvelles obligations pour les milieux de travail. Dans ce contexte, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) déploiera, dès avril 2026, deux formations obligatoires destinées à environ 150 000 personnes représentant des travailleurs et travailleuses, et des employeurs.

Formations adaptées et en petits groupes

Ces formations synchrones, offertes en groupes d'au plus 25 personnes, permettent de comprendre le rôle et les fonctions d'un membre d'un comité de santé et de sécurité ou ceux d'un représentant ou représentante en santé et sécurité.

Près de 20 000 séances de formation seront offertes en classe virtuelle sur Microsoft Teams et en présentiel. Pour soutenir ce déploiement d'envergure, l'Université TÉLUQ mobilise ses équipes technopédagogiques afin d'analyser les besoins de la CNESST et de concevoir un dispositif de formation à la fois efficace et flexible.

« Ce mandat d'envergure met pleinement à profit l'expertise de l'Université TÉLUQ en formation à distance et en ingénierie pédagogique. Assurer la qualité de milliers de formations et un accompagnement constant des participantes et participants exige une organisation rigoureuse et des équipes spécialisées. C'est exactement ce que nous mettons en place », souligne Marie-Josée Patoine, directrice du Centre de formation continue de l'Université TÉLUQ.

L'Université développe également un programme préparatoire asynchrone destiné aux formateurs, leur permettant de maîtriser à leur rythme la matière à enseigner.

« La modernisation du régime de santé et de sécurité du travail repose notamment sur une meilleure compréhension des rôles et responsabilités des acteurs sur le terrain. En s'associant à l'Université TÉLUQ, la CNESST s'assure que les représentants des travailleuses, des travailleurs et des employeurs, partout au Québec, auront accès à des formations structurées, accessibles et adaptées à leurs réalités », mentionne Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST.

Accessibilité et qualité

Que ce soit en Abitibi, sur la Côte-Nord ou à Montréal, tous les travailleurs auront accès à une formation de qualité équivalente. La mission de l'Université TÉLUQ est de lever les barrières géographiques et organisationnelles afin que chacun puisse accéder à des formations de qualité et répondre à ses nouvelles obligations légales.

La formation à distance réduit également les contraintes liées aux déplacements et à l'absence du participant ou de la participante de son lieu de travail, un avantage particulièrement appréciable pour les PME et les entreprises régionales, pour lesquelles le temps et les coûts liés à la formation représentent souvent un défi.

« Ce partenariat avec la CNESST illustre concrètement la mission de l'Université TÉLUQ : rendre le savoir accessible, peu importe le lieu, le contexte ou l'horaire. En contribuant à la formation de milliers de personnes partout au Québec, nous participons activement à l'amélioration des milieux de travail et à la prévention en santé et sécurité », ajoute Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Ce projet s'inscrit dans une collaboration établie depuis plus de dix ans entre la CNESST et l'Université TÉLUQ.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 27 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

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SOURCE Université TÉLUQ

Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et du recrutement étudiant de l'Université TÉLUQ, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]