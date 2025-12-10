Défense, IA souveraine et gestion de patrimoine : des secteurs promis à une activité importante selon les perspectives 2026 de PwC sur les fusions et acquisitions

642 transactions d'une valeur totale de 138,8 milliards de dollars, annoncées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025.

Plus de 1 billion de dollars devrait être investi dans le secteur de la défense au cours des 10 prochaines années, dont plus de 81 milliards de dollars provenant du budget fédéral de 2025.

Les transactions locales représentent désormais la moitié de toute l'activité de F&A au Canada et devraient ancrer la stabilité en 2026.

Un transfert de patrimoine estimé à 3 billions de dollars alimente les F&A dans l'industrie de la gestion de patrimoine.

TORONTO, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Après avoir traversé une période difficile, le marché canadien des fusions et acquisitions (F&A) gagne en stabilité, comme le détaille le rapport de PwC sur les Perspectives des fusions et acquisitions au Canada pour 2026. Après un ralentissement en 2023 et en 2024, le marché a connu un flux de transactions plus régulier en 2025, signalant un optimisme pragmatique. Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025, le Canada a enregistré 642 transactions d'une valeur annoncée de 138,8 milliards de dollars. Cette croissance positive devrait se poursuivre avec un volume plus stable durant la première moitié de 2026, portée par une priorité claire accordée à la création de valeur et soutenue par des processus de vérification diligente plus rigoureux.

« Il est encourageant de voir le marché canadien des fusions et acquisitions évoluer dans une direction positive, les acteurs du marché démontrant une confiance renouvelée », affirme Sean Rowe, Leader national, Transactions, Marchés et création de valeur, PwC Canada. « La régularité des transactions reflète un marché non seulement résilient, mais aussi stratégiquement axé sur la création de valeur. En regardant vers l'avenir, l'ampleur des transactions et la dynamique des transactions locales signalent des bases solides pour la croissance et l'innovation dans les secteurs clés en 2026. »

Malgré le fait que la croissance économique du Canada demeure limitée, avec une croissance prévue inférieure à 1 % jusqu'en 2026, l'activité de fusions et acquisitions fait preuve de résilience. Avec une inflation à 2 % et un taux de chômage autour de 7 %, les entreprises reconnaissent que les fusions et acquisitions stratégiques sont essentielles pour composer avec ces conditions, assurer leur croissance future et stimuler l'innovation.

« Dans une période de croissance économique plus lente et de coûts de financement élevés persistants, les entreprises canadiennes font des fusions et acquisitions stratégiques une priorité », souligne Michael Dobner, Leader national, Analyse économique et politique chez PwC Canada. « Nous voyons des acteurs fortement concentrés sur l'acquisition de nouvelles capacités qui non seulement relèvent les défis d'aujourd'hui, mais créent aussi une valeur durable, particulièrement dans des secteurs clés comme la défense, les mines et l'IA, qui sont soutenus par des initiatives gouvernementales. »

Malgré l'incertitude persistante entourant les tarifs douaniers et la dynamique géopolitique, les transactions locales, où des acheteurs canadiens investissent dans des entreprises canadiennes, prennent de l'ampleur. Ces transactions représentent désormais la moitié de toute l'activité de fusions et acquisitions au Canada et devraient continuer à ancrer le marché en 2026.

« L'activité des transactions locales suggère que les initiatives du gouvernement fédéral trouvent écho et que les investisseurs répondent à l'appel du gouvernement d'investir dans notre marché intérieur », ajoute M. Dobner. « Les acheteurs canadiens qui investissent au Canada mettent en lumière une tendance importante : tirer parti de nos avantages économiques relatifs et respecter nos engagements envers nos alliés en adoptant des technologies de pointe. Cette trajectoire prépare le terrain pour une croissance économique plus forte -- en l'absence d'événements mondiaux négatifs majeurs -- vers la fin de 2026 et au-delà, ce qui alimentera à son tour l'activité de fusions et acquisitions dans d'autres secteurs. »

Alors que le Canada va de l'avant, le marché des fusions et acquisitions est positionné pour une croissance stratégique continue. Les acteurs du marché ne font pas que réagir aux changements, ils façonnent activement l'avenir en utilisant les fusions et acquisitions pour saisir de nouvelles opportunités et bâtir des entreprises plus solides et plus innovantes. Cette approche proactive garantit que le marché demeure dynamique, stimulant la création de valeur et s'adaptant au paysage économique en évolution.

Points clés des perspectives 2026 sur les F&A au Canada :

Changements sectoriels pilotés par le gouvernement : Le budget fédéral publié en novembre 2025 a défini les priorités clés, incluant la défense, l'énergie, les minéraux critiques, l'IA et le logement. Ces engagements gouvernementaux devraient stimuler les transactions de fusions et acquisitions alors que les entreprises s'alignent sur ces domaines stratégiques.

Le budget fédéral publié en novembre 2025 a défini les priorités clés, incluant la défense, l'énergie, les minéraux critiques, l'IA et le logement. Ces engagements gouvernementaux devraient stimuler les transactions de fusions et acquisitions alors que les entreprises s'alignent sur ces domaines stratégiques. Investissements massifs en défense : Au cours de la prochaine décennie, plus de 1 billion de dollars devrait être investi dans le secteur canadien de la défense, dont 81 milliards de dollars alloués dans le budget fédéral de 2025. Cet investissement considérable prépare le terrain pour les fusions et acquisitions alors que les entreprises canadiennes cherchent à acquérir de nouvelles capacités et à renforcer la préparation en matière de défense, de plus en plus avec un accent sur les marchés européens dotés de capacités OTAN comparables.

Au cours de la prochaine décennie, plus de 1 billion de dollars devrait être investi dans le secteur canadien de la défense, dont 81 milliards de dollars alloués dans le budget fédéral de 2025. Cet investissement considérable prépare le terrain pour les fusions et acquisitions alors que les entreprises canadiennes cherchent à acquérir de nouvelles capacités et à renforcer la préparation en matière de défense, de plus en plus avec un accent sur les marchés européens dotés de capacités OTAN comparables. Accélération de l'IA souveraine : L'engagement du Canada envers l'IA souveraine crée une vague d'activités de fusions et acquisitions et de coentreprises. Plus de 2,9 milliards de dollars en investissements fédéraux annoncés entre 2024 et 2025 alimentent les efforts dans toute la pile technologique de l'IA pour renforcer l'indépendance numérique.

L'engagement du Canada envers l'IA souveraine crée une vague d'activités de fusions et acquisitions et de coentreprises. Plus de 2,9 milliards de dollars en investissements fédéraux annoncés entre 2024 et 2025 alimentent les efforts dans toute la pile technologique de l'IA pour renforcer l'indépendance numérique. Transfert de patrimoine : Le transfert d'un patrimoine et d'actifs d'entreprise estimé à 3 billions de dollars des Canadiens vieillissants vers la prochaine génération stimule activement les fusions et acquisitions dans la gestion de patrimoine, alors que les firmes visent à croître et à offrir des services plus holistiques.

Le rapport souligne que 2026 sera une période de transition, où les acteurs créatifs et opportunistes pourront capitaliser sur de nouveaux domaines de croissance, la collaboration de confiance entre le gouvernement et le secteur privé jouant un rôle clé dans la concrétisation de ces opportunités.

