Le rapport ETRE de PwC Canada met en lumière un secteur qui se transforme dans un contexte de capitaux changeants, d'élan politique et de nouveaux domaines de croissance

Au cœur de la crise de l'abordabilité du logement, de nouvelles idées et innovations émergent alors que le marché passe des condos aux immeubles locatifs spécialement conçus à cet effet.

L'intersection de l'immobilier avec l'énergie, la technologie et la santé transforme le secteur, alors que les partenariats entre ces industries débloquent de nouvelles sources de valeur et stimulent la prochaine vague de croissance.

Les dirigeants canadiens classent Calgary comme la ville ayant les meilleures perspectives immobilières pour 2026, suivie de Toronto et d'Edmonton.

TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le rapport canadien des nouvelles tendances dans le marché immobilier Emerging Trends in Real Estate (ETRE) 2026 de PwC Canada et de l'Urban Land Institute révèle un marché en transition alors que les entreprises réinventent leurs modèles d'affaires pour saisir de nouvelles sources de croissance. Bien que l'abordabilité et l'offre de logements dominent les manchettes, le rapport souligne la croissance des immeubles locatifs spécialement conçus à cet effet, du commerce de détail axé sur l'alimentation et des résidences pour personnes âgées, alimentée par de nouvelles sources de capitaux et des partenariats intersectoriels plus rapides.

« L'immobilier canadien se trouve à un moment charnière. L'élan politique se renforce, et la capacité du secteur à collaborer entre les industries ouvre la porte à de nouvelles opportunités », affirme Fred Cassano, associé et leader national, Fiscalité immobilière chez PwC Canada. « Il est essentiel de remédier à la pénurie dans le secteur de la construction, car son impact se répercute sur toutes les catégories d'actifs, du logement au commerce de détail, mais aussi au secteur industriel. En adoptant de nouvelles approches et partenariats, nous avons une formidable opportunité de construire les espaces dont nos collectivités ont besoin et de stimuler de la croissance dans tout le marché. »

Le rapport souligne comment les capitaux propres traditionnels et la dette bancaire ont ralenti, créant des opportunités pour le capital privé (FPI privés, bureau de gestion de patrimoine et dette privée) de combler les lacunes.

« Alors que les canaux de capitaux traditionnels sont limités, le capital privé et la dette privée comblent résolument le vide. Ce changement alimente des modèles d'affaires innovants et débloque de la valeur dans des domaines de croissance clés comme les logements étudiants, les cabinets médicaux et d'autres secteurs alternatifs », ajoute M. Cassano.

« À Toronto et Vancouver, la réinitialisation des condos oriente le capital vers la location, y compris des catégories d'actifs comme les logements étudiants. Les leaders en 2026 seront les entreprises qui établissent des partenariats étendus, adoptent la technologie avec confiance et font preuve de créativité dans la structuration et le financement des transactions », déclare Richard Joy, directeur général, ULI Toronto. « Mais Calgary demeure remarquable, avec l'agilité politique et la livraison de l'offre qui stimulent l'élan. »

Tendances clés de l'immobilier canadien pour 2026 :

Les immeubles à usage locatifs prennent de l'ampleur : Les promoteurs pivotent résolument des condos vers la location, tirant parti des programmes de la SCHL, des incitatifs municipaux et de nouvelles structures de financement. Les loyers se sont assouplis dans certaines zones urbaines avec l'arrivée de nouvelles offres, mais les unités de gamme moyenne et de taille familiale demeurent rares et en demande. Les méthodes modernes de construction de maisons neuves se développent si le financement et les politiques s'adaptent : Les méthodes préfabriquées et modulaires sont au cœur de l'accélération de l'offre dans le cadre d'initiatives comme Maisons Canada. De nouveaux modèles comme le financement d'équipement et d'inventaire, les programmes d'achat en gros/acheteurs d'une première propriété et les codes simplifiés sont essentiels pour dépasser le stade des projets pilotes. Réinvention de la structure de capital : Avec les capitaux propres traditionnels et la dette bancaire limités, le capital privé (FPI privés, bureau de gestion de patrimoine et dette privée) comble les lacunes. Des structures créatives comme la tarification foncière basée sur la performance et les reprises par le vendeur comblent les écarts entre les offres et les demandes. L'IA passe des projets pilotes à la performance : Les entreprises réalisent des gains mesurables en matière de location, de tarification, d'entretien et de sécurité. La Loi 25 du Québec a établi une barre élevée pour la gouvernance des données, tandis que les agents IA émergent comme la prochaine frontière, comprimant les délais de transaction et exigeant des garde-fous plus solides en matière de confidentialité et de conformité. Catégories d'actifs résilientes et émergentes : Le commerce alimentaire de proximité et le commerce de détail à ciel ouvert continue de surperformer ; les résidences pour personnes âgées et les cabinets médicaux gagnent en popularité alors que la démographie et les mesures politiques modifient la prestation de soins ; l'entreposage libre-service bénéficie de la densification ; l'industriel demeure solide avec une tendance vers les actifs de petite taille ; les opportunités de centres de données persistent là où l'électricité et les terrains peuvent être sécurisés par des partenariats.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

