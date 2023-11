Inspirée par les goûts de la population canadienne, la dernière innovation du menu Wendy's réinvente le classique gaufre et poulet frit

BURLINGTON, ON, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes peuvent déguster un nouveau duo signé Wendy's® : des lanières de poulets classiques avec des bâtonnets de pain doré de style maison. S'inspirant d'une proposition culinaire vue sur les réseaux sociaux, Wendy's lance une nouvelle création au menu. Dès aujourd'hui, les clients peuvent commander le nouveau duo de lanières de poulet et de bâtonnets de pain doré toute la journée, partout au Canada, pour un temps limité.

Inspiré par les goûts de la population canadienne, le nouveau duo lanières de poulet et bâtonnets de pain doré allie les saveurs sucrées et salées. (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada)

La dernière innovation du menu de Wendy's découle de sa décision en octobre dernier de servir le déjeuner sucré préféré des clients, les bâtonnets de pain doré de style maison, toute la journée. Cette offre a ouvert un monde de possibilités pour des combinaisons de repas du menu de Wendy's. En effet, la population canadienne était avide de créer le prochain combo qui rivaliserait avec les frites chaudes et croustillantes trempées dans un Frosty® : c'est ainsi qu'est né l'original duo de lanières de poulet et de bâtonnets de pain doré.

« Chez Wendy's, nous écoutons les désirs de nos clients et nous nous inspirons des échanges que nous avons avec eux sur les réseaux sociaux », a confié Liz Geraghty, chef du marketing -- International chez Wendy's. « En combinant deux de nos plats les plus populaires du petit-déjeuner et de la journée, nos clients nous ont donné envie d'ajouter officiellement à notre menu le duo de lanières de poulet et de bâtonnets de pain doré. »

Cette nouveauté du menu Wendy's allie à la perfection les bâtonnets de pain doré de style maison, sucrés et moelleux, avec les classiques lanières de poulet, juteuses et savoureuses, en un tout délicieux. Sans oublier la trempette au sirop!

« En voyant la réaction de notre clientèle après avoir découvert cette toute nouvelle combinaison de saveurs sucrées et salées, nous savions que nous avions réussi le pari de réinventer le classique gaufre et poulet frit », a expliqué Hayley Kianoff, directrice de l'innovation culinaire -- International chez Wendy's. « Notre combo de lanières de poulet et de bâtonnets de pain doré démontre notre volonté à créer avec nos clients un menu qui reflète véritablement leurs envies. »

C'est maintenant le moment de savourer - dans le sirop - les nouvelles lanières de poulet et les bâtonnets de pain doré de Wendy's toute la journée. Passez une commande dans un restaurant Wendy's participant ou par le biais de l'application mobile Wendy's. Si vous utilisez l'appli, vous pouvez accumuler des points Wendy's Récompenses et obtenir des repas gratuits. Pour consulter le menu ou trouver un restaurant près de chez vous, visitez order.wendys.com/location?lang=fr_CA.

À PROPOS DE WENDY'S :

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État d'Ohio, aux États-Unis. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recetteMD », qui demeure à ce jour la pierre d'assise du système chez Wendy's. La marque Wendy's, qui a ouvert un premier restaurant au Canada en 1975, est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais jamais congelé****, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's Company (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) s'est engagée à agir comme il se doit et à avoir un impact positif dans la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful KidsMC, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7 000 restaurants à l'échelle mondiale et visent à devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur https://www.wendys.com/fr-ca/franchising.

Visitez https://www.wendys.com/fr-ca et www.squaredealblog.com pour plus d'informations et suivez-nous sur X et Instagram (@wendyscanada), et sur Facebook (www.facebook.com/WendysCanada).

*Dans les restaurants Wendy's participants. Le téléchargement de l'application Wendy's, ainsi que l'inscription au compte et son utilisation sont nécessaires pour accumuler des points et échanger des récompenses. Les points n'ont aucune valeur en argent. Visitez https://www.wendys.com/fr-ca/rewards pour plus de détails.

**Bœuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska, et au Canada.

SOURCE Wendy's Restaurants of Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Marcy McMillan, M[email protected]; Kim Li Thibeault, [email protected]