Un diplômé de l'ITHQ sacré meilleur sommelier du Canada

« Quelle fierté de voir Pier-Alexis Soulière, diplômé de l'ITHQ et Master Sommeliers , devenir Meilleur sommelier du Canada! Cette victoire sera sans doute très inspirante pour nos étudiants. Et quel plaisir d'avoir pu soutenir Hugo Duchesne, professeur à l'ITHQ, qui a eu le courage de sauter dans l'arène et de compétitionner avec les sommeliers de sa trempe. C'est un honneur de le compter parmi nos professeurs et d'ainsi permettre à nos futurs sommeliers d'apprendre auprès des meilleurs. » - L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., Directrice générale de l'ITHQ

« Toutes les éditions du concours Meilleur sommelier du Canada ont été remportées par des Québécois. Cette année ne fera pas exception! L'ITHQ et la qualité de son enseignement ne sont certainement pas étrangers à ce succès : le programme de sommellerie offert par l'ITHQ est unique au pays. Je suis très fier d'avoir étudié dans cette grande institution et reconnaissant d'avoir pu y développer une passion, m'ayant mené au titre de Meilleur sommelier du Canada. C'était également un plaisir de pouvoir compétitionner aux côté d'Hugo, professeur à l'ITHQ et sommelier incomparable! » - Pier-Alexis Soulière, sommelier et Meilleur sommelier du Canada

« Je me suis investi avec énergie en vue de ma participation au concours Meilleur sommelier du Canada. L'idée de devenir un meilleur leader, dans l'industrie et auprès de mes étudiants, a été ma plus grande motivation tout au long du processus. Le seul fait d'avoir pu compétitionner avec des sommeliers d'exception me rend très fier. Et je suis extrêmement heureux de voir mon confrère Pier-Alexis Soulière, un diplômé de l'ITHQ, remporter les honneurs! » - Hugo Duchesne, professeur de sommellerie à l'ITHQ et Meilleur sommelier du Québec

Pier-Alexis Soulière, qui avait gagné les concours Meilleur sommelier du Québec 2017 et Meilleur sommelier des Amériques 2018, travaille au restaurant Le Clan à Québec.

En plus d'enseigner à temps plein à l'ITHQ, Hugo Duchesne est quant à lui également sommelier aux restaurants H3 et Le Coureur des bois.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinées aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Ophélie Simoncelli, Responsable des relations publiques, ITHQ, 514 282-5111, poste 4078, [email protected]

Liens connexes

www.ithq.qc.ca