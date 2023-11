Un diplômé de l'ITHQ décroche le titre de Meilleur Sommelier du Canada 2023

MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est très fier de souligner la victoire de l'un de ses diplômés, Joris Gutierrez Garcia, qui a remporté le titre de Meilleur Sommelier du Canada 2023 au 15e concours pancanadien organisé par l'Association canadienne des sommeliers professionnels (ACSP) le 15 novembre dernier à Halifax.

Joris Gutierrez Garcia, qui porte maintenant le titre de Meilleur Sommelier du Canada 2023 (Crédit photo : François Marchal) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

« Toutes mes félicitations à Joris Gutierrez Garcia pour cet accomplissement! C'est avec une immense fierté que nous constatons, une fois de plus, l'excellence d'un diplômé de l'ITHQ se distinguant parmi les plus talentueux au Canada. Cette consécration témoigne de manière éloquente que notre formation en sommellerie, réputée pour sa qualité exceptionnelle et son caractère unique au pays, peut mener loin. Bravo à Joris pour sa performance extraordinaire et un grand merci à toute l'équipe qui l'a soutenu dans cette belle aventure, dont notre professeur de sommellerie Romain Gruson qui a assuré son entraînement. » - L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ

Ayant remporté le titre de Meilleur Sommelier du Québec en septembre dernier, Joris Gutierrez Garcia s'est depuis préparé sans relâche en vue de cette étape finale pancanadienne. Ce dernier a entre autres été entraîné par Romain Gruson, professeur de sommellerie à l'ITHQ et fidèle des concours de sommellerie depuis 25 ans, Minh Doan, diplômé de la Formation internationale en service et sommellerie de l'ITHQ et chef sommelier au restaurant montréalais Bouillon Bilk, ainsi qu'Alain Bélanger, expert en sommellerie.

Joris Gutierrez Garcia représentera le Canada au concours Meilleur Sommelier des Amériques en 2025. Habitué des concours, Monsieur Gutierrez Garcia a été sacré Meilleur Nez du Québec en 2017 et 2020. En plus d'être sommelier du Club Chasse et Pêche, il est propriétaire de l'entreprise d'importation privée Agence Pirates.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

