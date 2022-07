Un deuxième rejet unanime des membres d'Unifor à la cimenterie Ash Grove

JOLIETTE, QC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le conflit perdure entre les membres d'Unifor et la cimenterie Ash Grove détenue par CRH. En effet, suite à une seconde offre patronale présentée au comité de négociation la semaine dernière, les membres des unités de la production et des bureaux de la section locale 177 d'Unifor ont, une fois de plus, rejeté la proposition lors d'une assemblée tenue hier soir.

« C'est quand même exceptionnel qu'un groupe en lock-out depuis presque 14 mois rejette à 100 % une offre patronale. Le résultat est explicite quant à la détermination des gens. J'espère que l'employeur va enfin réaliser que s'il veut réellement régler ce conflit et redémarrer entièrement la cimenterie, il doit revoir ses positions. Il doit notamment retirer ses demandes de concessions relatives à la sous-traitance et à la flexibilité qui sont des irritants majeurs pour nous», a déclaré Renaud Gagné, ancien directeur québécois et porte-parole du comité de négociation.

Pour Joël Vigeant, représentant national au dossier « même si l'employeur offrait de rappeler tous les salariés, c'est une offre moins généreuse que celle de décembre. Offre qui avait aussi été refusée à l'unanimité au début de janvier. Non seulement l'employeur maintient ses nombreuses demandes de concessions mais en plus, il en rajoute et offre moins monétairement aux gens. Ça explique essentiellement les motifs de la décision des membres ».

Le président de l'unité de la production, Éric Giasson a pour sa part commenté « tant et aussi longtemps que l'employeur ne sera pas respectueux du travail de ses salariés, ce sera difficile de s'entendre. Avec le vote d'hier soir, l'employeur devra modifier son cahier de demandes, car clairement les membres n'en veulent pas ».

Les représentants syndicaux vont communiquer avec le service de conciliation du ministère du Travail afin de voir comment reprendre la négociation pour la suite des choses.

Historique du conflit

Rappelons que les membres de la section locale 177 sont en lock-out depuis le 22 mai 2021. Même si des pourparlers se sont poursuivis avec l'employeur au fil des mois, de nombreux points sont toujours en litige. L'employeur tente d'arracher de nombreuses concessions aux membres de la section locale notamment sur la question de la sous-traitance.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente plus de 52 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Unifor-Québec www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373, [email protected]