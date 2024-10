GANANOQUE, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, des familles de partout au Canada recevront leur Remise canadienne sur le carbone, un paiement qui rend la vie plus abordable pour les Canadiens. La Remise canadienne sur le carbone, de même que des mesures liées aux soins dentaires, aux services de garde et à d'autres réalités, contribuent au plan du gouvernement du Canada visant à aider les familles canadiennes à améliorer leur sort tout en veillant à ce que les grands pollueurs paient leur juste part.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, a rendu visite à des membres de la collectivité dans un café à Gananoque, en Ontario, pour annoncer le dépôt des plus récents paiements trimestriels de la Remise canadienne sur le carbone dans leurs comptes bancaires et leurs boîtes aux lettres avec un « deux-deux », soit un versement ponctuel du supplément rural doublé.

Le supplément « deux-deux » pour les régions rurales

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a doublé le supplément rural, le faisant passer de 10 p. 100 à 20 p. 100 du montant de base de la Remise canadienne sur le carbone, afin de mieux soutenir les Canadiens qui vivent dans les régions rurales et les petites collectivités, car ils parcourent souvent de plus longues distances et ont des besoins énergétiques plus élevés. Les familles admissibles reçoivent aujourd'hui le supplément de 20 p. 100, accompagné exceptionnellement des montants de cette bonification rétroactive n'ayant pas pu être versés le 15 avril et le 15 juillet derniers en raison des retards dans l'adoption du budget, soit un supplément ponctuel de 40 p. 100 qui s'ajoute au paiement trimestriel de base de la Remise canadienne sur le carbone. Cela signifie qu'une famille de quatre personnes vivant à Gananoque, en Ontario, recevra un paiement de 392 dollars aujourd'hui, et un total de 1 344 dollars au cours du présent exercice, dans le cadre de la Remise canadienne sur le carbone.

La Remise canadienne sur le carbone et le supplément rural font partie d'un effort gouvernemental plus vaste visant à atténuer les pressions financières sur les Canadiens, tout en appuyant le plan du gouvernement du Canada pour lutter contre les changements climatiques.

Le système de tarification de la pollution du Canada fonctionne. En ce qui concerne l'atteinte des objectifs du Canada, la tarification de la pollution à elle seule permet de réaliser au moins le tiers des réductions nécessaires, tout en assurant la qualité de l'air et en encourageant les investissements plus verts qui créent des emplois dans les collectivités. Aujourd'hui, la tendance pour les émissions est à la baisse, alors que l'économie est en croissance et que les salaires augmentent pour la population canadienne.

Citations

« La Remise canadienne sur le carbone est un élément fondamental de notre plan, qui tient les grands pollueurs responsables et qui remet de l'argent dans les poches des familles, notamment ici, à Gananoque, en Ontario, et dans d'autres petites villes partout au pays. Les faits sont clairs : chaque jour, l'économie canadienne se renforce à mesure que nous diminuons les émissions, grâce en grande partie aux Canadiens et à leurs remises canadiennes sur le carbone. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous savons que les Canadiens et Canadiennes qui vivent dans de petites communautés doivent parcourir de longues distances pour se rendre au travail, à l'école ou à l'entraînement de hockey. Le Supplément rural tient compte de leurs réalités et veille à ce que tout le monde reçoit l'aide dont il a besoin. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural

« Nous sommes fiers d'accueillir le ministre Guilbeault et nos voisins pour célébrer aujourd'hui le paiement de la Remise canadienne sur le carbone, y compris le supplément "deux-deux" pour les régions rurales, qui aide les familles de Gananoque à améliorer leur sort. Nous nous réjouissons également du fait qu'en décembre, nous recevrons le paiement de la Remise canadienne sur le carbone pour notre petite entreprise, le Pistachio Café. »

- Jenn et James Lund, propriétaires, Pistachio Café

Faits en bref

Chaque année, les montants de la Remise canadienne sur le carbone sont rajustés en fonction du prix imposé sur la pollution, ce qui permet de faire en sorte que la remise demeure harmonisée avec les produits prévus dans chaque province où la redevance sur les combustibles s'applique. La Remise canadienne sur le carbone retourne la majorité des produits directement aux résidents de chacune de ces provinces.

Le supplément rural sera accordé aux résidents de l' Alberta , de la Saskatchewan , du Manitoba , de l' Ontario , de Terre-Neuve-et- Labrador , du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse dont la résidence principale se trouve à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement reconnue par Statistique Canada. Tous les bénéficiaires de la Remise canadienne sur le carbone à l'Île-du-Prince-Édouard sont admissibles au supplément rural, qui est déjà inclus dans leur montant de base.

, de la , du , de l' , de Terre-Neuve-et- , du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse dont la résidence principale se trouve d'une région métropolitaine de recensement reconnue par Statistique Canada. Tous les bénéficiaires de la Remise canadienne sur le carbone à l'Île-du-Prince-Édouard sont admissibles au supplément rural, qui est déjà inclus dans leur montant de base. En plus de ce soutien aux collectivités rurales, le gouvernement du Canada a annoncé les taux de paiement de la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises, en donnant des exemples de montants afin d'aider les petites entreprises à voir combien elles pourraient recevoir lors des prochains paiements qui seront effectués en décembre. Par exemple, une petite entreprise de 10 employés en Ontario , en activité au cours des quatre dernières années recevrait 4 010 dollars .

Produits connexes

Liens connexes

Page X (Twitter) d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]