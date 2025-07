YELLOWKNIFE, NT, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a visité le Denendeh Manor, un immeuble résidentiel de quatre étages appartenant à des Autochtones à Yellowknife, pour annoncer un financement de plus de 13,3 millions de dollars destiné à cinq projets en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Ces projets sont financés dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, qui permet d'investir dans des projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à stimuler une croissance propre, à créer des collectivités résilientes et à favoriser l'emploi au sein de la population canadienne grâce à quatre volets de financement distincts. Ces investissements sont essentiels pour bâtir une économie propre et maintenir la compétitivité du Canada dans un contexte d'innovation axée sur la lutte contre les changements climatiques.

Trois des projets annoncés aujourd'hui reçoivent un financement du volet Défi pour une économie à faibles émissions de carbone qui soutient divers organismes dans l'adoption de technologies éprouvées à faibles émissions de carbone, afin de réduire leur empreinte carbone et de demeurer compétitifs sur le plan climatique. Les deux autres projets reçoivent un financement du volet Fonds de leadership autochtone, qui soutient des projets de production d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de chauffage à faibles émissions de carbone appartenant à des Autochtones ou dirigés par des Autochtones, partout au pays.

La société Sherritt International reçoit environ 1,6 million de dollars du volet Défi pour une économie à faibles émissions de carbone en vue d'améliorer l'efficacité des chaudières au gaz naturel utilisées dans la production de vapeur à son usine d'engrais de Fort Saskatchewan , en Alberta .

, en . La société Cavendish Farms reçoit près de 1,4 million de dollars du volet Défi pour une économie à faibles émissions de carbone afin d'installer un système de récupération de chaleur et de réduire sa dépendance au gaz naturel dans son établissement de Lethbridge , en Alberta .

, en . La société Taurus Canada Renewable Natural Gas reçoit environ 3,4 millions de dollars du volet Défi pour une économie à faibles émissions de carbone en vue de construire le premier projet au monde de captage et de stockage du carbone biogène à petite échelle à partir de la digestion anaérobie de fumier, sur le site du parc d'engraissement de Kasko Cattle Co. Ltd.

Denendeh Manor GP Ltd. reçoit environ 2,3 millions de dollars du volet Fonds de leadership autochtone pour améliorer l'efficacité énergétique et les systèmes de chauffage à faibles émissions de carbone du Denendeh Manor à Yellowknife , dans les Territoires du Nord-Ouest.

, dans les Territoires du Nord-Ouest. La Société régionale inuvialuite reçoit environ 4,6 millions de dollars du volet Fonds de leadership autochtone pour fournir des ensembles d'installation de panneaux solaires montés au sol destinés aux cabanes appartenant à des Inuvialuits dans la région désignée des Inuvialuits, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Ces investissements réaffirment l'engagement ferme du gouvernement du Canada à bâtir une économie propre et durable pour tous, à atteindre ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à protéger l'environnement.

Citations

« Il revient à chacun et à chacune d'entre nous de prendre des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en positionnant le Canada comme chef de file mondial de l'économie propre. En misant sur l'innovation et en soutenant des solutions climatiques intelligentes, nous protégeons non seulement notre environnement, mais nous bâtissons une économie solide et concurrentielle, capable de prospérer dans un avenir à faibles émissions de carbone. Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement du Canada permet aux collectivités et aux organisations de jouer un rôle de premier plan pour assurer une prospérité économique et environnementale à long terme. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Il suffit de penser aux feux de forêt, à la hausse des températures ou à la météo extrême pour comprendre que le Nord est confronté à la dure réalité des changements climatiques tous les jours. Voilà pourquoi cet investissement de près de 7 millions de dollars pour la réalisation de deux projets dans les Territoires du Nord-Ouest est si important. Il contribuera directement aux efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faire la transition vers l'énergie propre et à progresser vers l'atteinte des objectifs climatiques du Canada grâce à des mesures concrètes d'atténuation. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« C'est formidable de voir le gouvernement fédéral investir dans le logement à Yellowknife, notamment en rendant les logements existants plus écoénergétiques. Les effets des changements climatiques se font sentir plus rapidement dans le Nord que partout ailleurs. Les changements comprennent des hivers plus courts et plus chauds, ainsi que des étés plus chauds et plus longs propices aux incendies, ce que notre ville ne connaît que trop bien. Chaque dollar investi dans l'atténuation et l'adaptation est un dollar bien investi. »

- Monsieur Ben Hendriksen, maire de Yellowknife

« Au nom du Denedeh Manor et des 27 parties prenantes de la Première Nation Dene, je tiens à remercier sincèrement la ministre Dabrusin et son équipe d'Environnement et Changement climatique Canada pour les conseils et le soutien qu'elles nous ont apportés afin de rendre possible ce projet de transformation. Chaque année, pendant toute la durée de vie de notre bâtiment, cet investissement nous permettra d'éviter l'utilisation de 30 000 litres de mazout, de réduire notre empreinte carbone de 85 tonnes de gaz à effet de serre et d'économiser plus de 40 000 $ en coûts d'énergie pour le chauffage et l'électricité. Ce projet est un exemple frappant de l'utilité des partenariats fédéraux pour aider les entreprises et les communautés autochtones à gérer l'environnement et à réussir sur le plan économique. »

- Darrell Beaulieu, chef de la direction, Denendeh Manor GP Ltd.

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone fait partie des plans du Canada sur la croissance propre et l'action climatique. Il comprend quatre volets : le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone (le Fonds du Défi), le Fonds de leadership autochtone et le Fonds de préparation à la mise en œuvre.

sur la croissance propre et l'action climatique. Il comprend quatre volets : le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone (le Fonds du Défi), le Fonds de leadership autochtone et le Fonds de préparation à la mise en œuvre. Le Fonds du Défi aide divers types d'organisations dans l'ensemble du pays à adopter des technologies éprouvées à faibles émissions de carbone pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

En mars 2025, 48 projets ont été menés à bien au Canada grâce à des investissements d'une valeur de 73 millions de dollars du Fonds du Défi. Ces investissements contribuent à la croissance propre.

grâce à des investissements d'une valeur de 73 millions de dollars du Fonds du Défi. Ces investissements contribuent à la croissance propre. Le Fonds de leadership autochtone a été élaboré conjointement avec les trois organisations autochtones nationales, les gouvernements des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que des experts autochtones en énergie propre.

En mars 2025, le Fonds de leadership autochtone avait investi environ 74 millions de dollars dans 20 projets en cours, dont l'installation de panneaux solaires, d'éoliennes et des thermopompes, ainsi que la réalisation de travaux de modernisation de bâtiments pour améliorer leur rendement énergétique et réduire les émissions.

Les trois investissements en Alberta sont conformes aux engagements pris par le gouvernement du Canada dans le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui vise à créer de bons emplois en renforçant la collaboration entre les différents ordres de gouvernement et en travaillant plus étroitement avec les parties prenantes des Prairies sur leurs priorités en vue d'une économie plus propre et durable qui ne laisse personne de côté.

