GATINEAU, QC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - En tant que protecteurs des terres et des eaux, les peuples autochtones sont depuis longtemps des chefs de file en matière d'action climatique. En plus de se porter à la défense de notre planète, les Premières Nations, les Inuits et les Métis contribuent de manière importante à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en tant que chefs de file ou partenaires clés dans le développement de près de 20 % de l'infrastructure d'électricité propre du Canada.

Pour stimuler ce leadership, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 40 millions de dollars dans le cadre du Fonds de leadership autochtone du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone afin de soutenir 13 projets d'énergie propre appartenant à des Autochtones et dirigés par des Autochtones partout au Canada.

Ces projets comprennent l'installation de panneaux solaires, d'éoliennes et de thermopompes ainsi que la rénovation écoénergétique de bâtiments qui aideront les communautés autochtones à économiser sur les coûts énergétiques et à accroître la consommation d'énergie renouvelable. Ils contribuent également à créer des emplois et à tirer parti des possibilités économiques au profit de ces communautés.

La Première Nation K'ómoks, en Colombie-Britannique, recevra près de 690 000 dollars pour son projet d'énergie solaire communautaire, dont l'objectif est d'installer des panneaux solaires résidentiels.

La Nation des Saulteaux de Kinistin, en Saskatchewan , recevra plus de 845 000 dollars pour son projet Kizis - Pimibizaowgamik, dont le but est de construire un système de recharge afin d'alimenter les véhicules électriques communautaires pour le travail local et le transport médical.

, recevra plus de 845 pour son projet Kizis - Pimibizaowgamik, dont le but est de construire un système de recharge afin d'alimenter les véhicules électriques communautaires pour le travail local et le transport médical. La Société Makivvik, au Québec, recevra environ 3,5 millions de dollars pour acheter et distribuer des trousses d'alimentation solaire au Nunavik.

Le Thunder Bay Indigenous Friendship Centre, en Ontario , recevra jusqu'à un million de dollars pour installer un système de thermopompe dans le nouveau bâtiment du centre.

, recevra jusqu'à un million de dollars pour installer un système de thermopompe dans le nouveau bâtiment du centre. La Première Nation innue de Sheshatshiu, à Terre-Neuve-et- Labrador , recevra plus de 1,6 million de dollars pour installer des thermopompes dans les résidences communautaires de la réserve indienne n o 3 de Sheshatshiu.

, recevra plus de 1,6 million de dollars pour installer des thermopompes dans les résidences communautaires de la réserve indienne n 3 de Sheshatshiu. Le gouvernement du village de Gitlaxt'aamiks, en Colombie-Britannique, recevra plus de 2,8 millions de dollars pour acheter et installer des thermopompes électriques dans les résidences communautaires.

La Première Nation innue Mushuau, à Terre-Neuve-et- Labrador , recevra plus de 5,8 millions de dollars pour acheter et installer des thermopompes dans des maisons communautaires de la communauté éloignée de Natuashish .

, recevra plus de 5,8 millions de dollars pour acheter et installer des thermopompes dans des maisons communautaires de la communauté éloignée de . La bande de la Première Nation micmaque Qalipu de Terre-Neuve-et- Labrador recevra près de 4,3 millions de dollars pour acheter et installer des thermopompes dans des maisons appartenant à des membres de la communauté.

recevra près de 4,3 millions de dollars pour acheter et installer des thermopompes dans des maisons appartenant à des membres de la communauté. La Première Nation Hiawatha 162, en Ontario , recevra près de 3,4 millions de dollars pour rendre carboneutre le complexe et immeuble communautaire pour aînés du lac Rice nouvellement construit.

, recevra près de 3,4 millions de dollars pour rendre carboneutre le complexe et immeuble communautaire pour aînés du lac Rice nouvellement construit. La Nation métisse de l' Alberta recevra plus de 9,2 millions de dollars pour rénover environ 500 résidences appartenant à des citoyens en Alberta .

recevra plus de 9,2 millions de dollars pour rénover environ 500 résidences appartenant à des citoyens en . La bande Seabird Island, en Colombie-Britannique, recevra plus de 5,6 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique de deux écoles et d'un édifice administratif.

Le Metis National Council Secretariat Inc., en Ontario , recevra jusqu'à 150 000 dollars pour effectuer une vérification de l'empreinte carbone des activités du Ralliement national des Métis.

, recevra jusqu'à 150 pour effectuer une vérification de l'empreinte carbone des activités du Ralliement national des Métis. La Indigenous Clean Energy Social Enterprise, en Ontario , recevra plus de 1,2 million de dollars pour un projet d'impact collaboratif répondant aux pratiques exemplaires fédérales sur la participation des Autochtones aux consultations et à la gouvernance des programmes.

Ces investissements réaffirment l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir la réconciliation et à intégrer les connaissances, les voix et les perspectives autochtones dans les travaux visant à assurer un avenir durable pour tous.

Citations

« En tant que premiers gardiens de la nature et véritables intendants de la conservation et de la protection de l'environnement, les Premières Nations, les Inuits et les Métis de partout au Canada prennent des mesures essentielles pour lutter contre les changements climatiques et s'adapter à leurs répercussions. L'annonce d'aujourd'hui reconnaît le leadership et le travail important que les peuples autochtones accomplissent pour préserver l'environnement et garantir la pérennité d'une planète habitable aujourd'hui et pour les générations à venir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le Fonds de leadership autochtone est un volet de 180 millions de dollars relevant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Il finance des projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de chauffage à faibles émissions de carbone détenus et dirigés par des Autochtones afin de soutenir l'action climatique autochtone.

Le Fonds de leadership autochtone a été élaboré conjointement avec les trois organisations autochtones nationales, les gouvernements des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et des experts autochtones en énergie propre. Il reconnaît leurs droits, intérêts et circonstances uniques lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux causes et aux répercussions des changements climatiques.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont des leaders et des partenaires clés dans les efforts de lutte contre les changements climatiques. Ils continuent de diriger des projets novateurs de toute envergure partout au pays, y compris dans les communautés éloignées et nordiques.

Le soutien au leadership autochtone et l'élaboration conjointe de solutions pour lutter contre les changements climatiques dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont essentiels afin d'avancer sur le chemin de la réconciliation et de favoriser l'autodétermination.

En faisant progresser le programme de leadership autochtone sur le climat, le Canada met en œuvre l'article 29 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui affirme le droit des peuples autochtones à la conservation et à la protection de leurs terres, territoires et ressources. Dans le cadre de cet effort, le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires autochtones pour définir une approche à long terme d'un partenariat sur le climat, qui soutient et met en œuvre le droit des peuples autochtones à l'autodétermination et le droit de participer à la prise de décision. Ces partenariats aideront à assurer l'accès à un financement prévisible et équitable de l'action climatique.

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]