Un des plus importants syndicats de la Ville de Montréal estomaqués par les propos de la mairesse

MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Un des plus importants syndicats qui représente près de 8000 salararié.es à la Ville de Montréal dénonce vertement les propos tenus par la mairesse de Montréal hier. En effet, le syndicat des cols bleus regroupés (SCFP-301) est estomaqué que la mairesse de Montréal a invité le premier ministre à décréter leurs conditions de travail.

« Nous sommes dégoutés d'entendre la mairesse tenir de tel propos ! Cela démontre un réel mépris envers les employé.es de la Ville ! Venant d'une mairesse qui se drape dans de vertus progressistes généralement, cette volte-face envers l'importance des négociations collectives est ahurissante », de dénoncer le président du SCFP-301, Jean-Pierre Lauzon.

À seulement un an du début des négociations pour le renouvellement de la convention collective de ses salarié.es, les représentants syndicaux se disent prêts à tout pour faire respecter leur droit à une négociation collective.

« Nous voulons des conditions de travail justes et négociées. Je travaille depuis mon arrivée en poste à bâtir de bonne relation de travail avec la Ville, toutefois cette menace mine tous nos efforts », de conclure le président syndical.

