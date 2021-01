Un demi-milliard $ de projets de construction : une croissance record pour Saint-Laurent en 2020!

Citation

« Cet excellent bilan est d'autant plus remarquable qu'il survient dans un contexte difficile de pandémie mondiale et de ralentissement économique. Il témoigne du succès des efforts de planification que l'administration laurentienne consacre aux constructions résidentielles et industrielles. Nous multiplions, en effet, les projets d'aménagements pour attirer les promoteurs et construire un milieu de vie complet, inclusif et convivial misant sur la mobilité et le développement durable et faisant la part belle à la biodiversité. Ainsi, une partie de cette effervescence étant générée par l'arrivée du REM à la station Bois-Franc et dans le parc industriel, notre administration doit veiller à favoriser un développement harmonieux et viable de ces secteurs très recherchés. Par ses orientations ambitieuses et innovantes, Saint-Laurent se révèle aussi prospère qu'accueillant et attrayant, et ce, autant pour les nouvelles familles que les grands employeurs. Nous entendons poursuivre cette croissance dans notre planification stratégique 2025 en cours d'élaboration. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Avec plus de 900 unités d'habitation, le secteur résidentiel est la locomotive du bilan

Avec une hausse de presque 86 millions $, soit environ 43 %, pour un total de près de 284 millions $, le secteur résidentiel a poursuivi sa forte croissance amorcée depuis déjà plusieurs années.

Parmi les grands chantiers résidentiels, le secteur TOD (Transit-Oriented Development) de la station Bois-Franc est particulièrement dynamique.

Sur la rue des Pyrénées, un projet de 32 unités de maisons unifamiliales contiguës a été approuvé pour un total de près de 14 millions. Ce développement vise une certification LEED Argent.

Aussi, le Square Norseman , actuellement en cours de construction, prévoit un total de 58 unités de maisons unifamiliales contiguës réparties autour d'un nouveau square. En 2020, ce sont déjà 23 unités d'une valeur de 8 millions $ qui ont été validées. Ce développement vise une certification LEED Or.

Parmi les autres projets d'envergure se trouve celui de Cité Midtown . Situé sur le boulevard Marcel-Laurin aux portes d'entrée de Saint-Laurent, sur ce qui était autrefois un site industriel, il représentera à terme un quartier en soi et comprendra 11 immeubles totalisant 800 logements de tout type. En 2020, 437 unités ont déjà été lancées pour une valeur de 109 millions $. Le projet prévoit aussi une piazza piétonnière, une rue partagée, des infrastructures de biorétention, des toitures végétalisées, un parc de quartier, des logements sociaux et abordables ainsi que des services de proximité.

Juste en face du projet Midtown, du côté est du boulevard Marcel-Laurin, la phase 1 de 4 du projet résidentiel Le Noria a également pris son envol avec l'approbation d'un bâtiment multifamilial de 89 unités sur 7 étages pour une valeur de 19 millions $. Ce projet d'ensemble prévoit à terme un total de 408 unités avec des bâtiments visant une certification LEED Or.

Un peu plus à l'ouest se situe le projet de construction multifamiliale du quadrilatère Alexis-Nihon, Côte-de-Liesse, Authier et Ward. D'une valeur de plus de 51 millions $, ce projet de type locatif destiné aux professionnels, aux couples et aux familles, prévoit 270 unités d'habitation multifamiliales réparties sur 11 étages.

Mentionnons, enfin, Le Monarc , un développement d'envergure situé à l'intersection des boulevards Cavendish et Thimens. Il prévoit au final 4 habitations multifamiliales de 6 à 13 étages, pour un total de 675 logements. Déjà, 185 unités avaient été lancées en 2018, auxquelles se sont ajoutées 246 unités en 2020 d'une valeur de 44 millions $. Il vise une certification LEED Argent.

Une hausse de plus de 54 % des investissements pour le secteur industriel

Quant au secteur industriel, c'est une hausse de plus de 54 % qui est enregistrée. La valeur des permis a ainsi atteint 191 millions $, soit quelque 67 millions $ d'augmentation comparativement à l'année précédente.

Parmi les faits saillants, notons la construction du Centre de traitement des matières organiques (CTMO) sur le boulevard Henri-Bourassa qui se poursuit. D'une valeur de 80 millions $, cette usine sera dotée d'équipements à la fine pointe de la technologie qui lui permettront de traiter 50 000 tonnes de matières organiques chaque année. Visant une certification LEED OR, elle comptera, entre autres, un toit vert qui pourra accueillir une installation d'agriculture urbaine comme une serre, une de plus à Saint-Laurent!

L'agrandissement du centre de transport Saint-Laurent de la STM , situé au 5825, boulevard Thimens, constitue également un autre investissement stratégique qui permettra de consolider l'offre en transport collectif. Ce projet d'environ 5 000 m2 sur 3 étages représente un investissement de plus de 58 millions.

Développement de l'éducation

Rappelons que, dans la foulée de la forte augmentation démographique remarquée à Saint-Laurent depuis plus d'une décennie, les besoins en institutions d'enseignement augmentent.

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys développe sur le boulevard Côte-Vertu un projet d'une valeur d'environ 10 millions $. Il consiste en la conversion d'un bâtiment résidentiel en un bâtiment institutionnel. La transformation donnera naissance à 14 nouvelles classes pour les élèves issus des familles immigrantes au Canada. La population étudiante y atteindra au plus 238 élèves.

De plus, l'école Vanguard, située sur le chemin de la Côte-de-Liesse, prévoit également un agrandissement d'une valeur de plus 4 millions $.

Le secteur du commerce résiste avec le développement du centre commercial Place-Vertu

Malgré le contexte difficile pour le secteur commercial, les propriétaires du centre commercial Place-Vertu prévoient la construction de deux nouveaux bâtiments commerciaux de deux étages en front du boulevard de la Côte-Vertu, pour un investissement global de près de 8 millions $. D'une superficie d'environ 1150 m² chacun, ces bâtiments visent une certification LEED Or avec l'installation de panneaux solaires sur le toit et une canopée de 55% grâce à l'ajout d'espaces verts totalisant près de 6000 m².

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Source : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Direction d'arrondissementDivision des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, 514 855-6000, poste 4342 / [email protected] ; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 825-6231

Liens connexes

https://montreal.ca/saint-laurent