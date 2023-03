Un déficit de 18 000 immigrants pour combler les besoins régionaux de main-d'œuvre au Québec, selon une nouvelle étude de la FCEI

MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - Selon une étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), à moins d'un important changement concernant la régionalisation de l'immigration, le déficit annuel prévisible pour combler les besoins régionaux de main-d'œuvre atteindra près de 18 000 immigrants au Québec. La régionalisation de l'immigration est un enjeu économique crucial et le gouvernement du Québec doit poursuivre sa priorisation pour aider les PME aux prises avec la pénurie de main-d'œuvre.

Le manque d'employés touche l'ensemble du Québec, mais s'avère particulièrement plus aigu dans les régions se situant en dehors de celle de Montréal, notamment en raison du déficit d'accueil de nouveaux arrivants. Depuis des décennies on parle de régionalisation de l'immigration, et plusieurs stratégies et plans d'action ont été mis en place pour tenter de corriger cette tendance. Les résultats de l'étude de la FCEI illustrent que la répartition de l'immigration n'évolue pas. En effet, pour la période 2015-2019, en moyenne 75 % des immigrants ont choisi de s'établir dans la région de Montréal.

« Près de 37 000 immigrants choisissent Montréal, mais ça ne veut pas dire que la pénurie de main-d'œuvre y est réglée, au contraire. La métropole présente près de 80 000 postes vacants, mettant une pression énorme sur ses PME. Par ailleurs, le déficit en régions de 18 000 immigrants annuellement est inquiétant pour notre économie, surtout quand on considère les nombreux départs à la retraite qui s'en viennent. », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Déficits de main-d'œuvre prévisibles sans régionalisation de l'immigration - Régions en déficit

Régions administratives du

Québec en déficit

prévisible Déficit annuel prévisible Déficit prévisible

2021-2025 Capitale-Nationale 659 3 295 Montérégie 4 845 24 225 Estrie 261 1 305 Outaouais 587 2 935 Laurentides 2840 14 200 Lanaudière 2 186 10 930 Mauricie 971 4 855 Centre-du-Québec 901 4 505 Chaudière-Appalaches 1 535 7 675 Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 072 5 360 Bas-Saint-Laurent 724 3 620 Abitibi-Témiscamingue 541 2 705 Côte-Nord/Nord-du-Québec 426 2 130 Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine 440 2 200 TOTAL 17 988 89 940



Selon les estimations d'Emploi Québec, environ un poste vacant sur cinq doit être pourvu par un nouvel immigrant pour combler les besoins de main-d'œuvre au Québec au cours des prochaines années. L'étude de la FCEI reprend cette évaluation du gouvernement du Québec et la met en relation avec la moyenne d'immigrants reçus dans les régions entre 2015 et 2019. Avec ces moyennes, elle arrive avec un constat sur les besoins d'immigration à combler pour chaque région en déficit.

« Il est évident qu'avec la moyenne des immigrants reçus actuellement dans la plupart des régions, pourvoir 1 poste sur 5 par cette voie est utopique à moins d'un virage important en faveur de la régionalisation de l'immigration. Nos régions sont celles qui vont encaisser le plus durement les effets de la pénurie de main-d'œuvre au cours des prochaines années si rien ne change », ajoute Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales et auteur de l'étude.

Régionaliser l'immigration : les PME en font une priorité et offrent des pistes d'action

L'étude fait également ressortir un constat frappant : pour les dirigeants de PME du Québec, il est urgent d'agir en faveur de la régionalisation de l'immigration. En effet, en janvier 2021, 59 % d'entre eux ciblaient cet enjeu comme étant une priorité pour assurer le développement économique des régions, tandis qu'en octobre 2022 la proportion s'établissait à 80 %. Ces données parlent d'elles-mêmes et offrent un signal fort au gouvernement du Québec pour redoubler d'efforts sur ce dossier et répondre aux besoins de nos entreprises de toutes les régions.

La FCEI relève également les principaux défis liés à la régionalisation de l'immigration, que perçoivent les entrepreneurs québécois. Ceux-ci mentionnent les formalités administratives et les délais de traitement des demandes (43 %), la disponibilité de logements et d'habitations (38 %), les coûts financiers associés à l'embauche de travailleurs étranger (27 %), et l'accès à des organisations pour les aider à trouver les travailleurs étrangers répondant à leurs besoins (23 %).

Quant aux mesures privilégiées pour assurer le succès de la régionalisation de l'immigration, les dirigeants de PME citent l'accélération de l'accès à la citoyenneté pour les immigrants s'installant durablement en région et répondant à un besoin du marché du travail (44 %), la réduction de la paperasserie et les délais au sein du ministère de l'Immigration (39 %), et l'augmentation des seuils d'immigration pour répondre aux besoins du marché de l'emploi local et régional (35 %).

« La régionalisation de l'immigration est un dossier névralgique et indispensable pour assurer un avenir économique prospère pour toutes nos régions. Le gouvernement du Québec doit le prioriser. Dans ce cadre, il faut d'un côté réduire les barrières à l'établissement des immigrants en régions, notamment en stimulant la construction de logements et en facilitant le maillage entre les immigrants et les entreprises. De l'autre côté, il est nécessaire de réduire la paperasserie, accélérer les délais et augmenter le seuil pour répondre aux besoins de nos régions. Nous offrons notre pleine collaboration à la ministre de l'Immigration et au gouvernement pour faire de la régionalisation de l'immigration une priorité et, surtout, une réalité », conclut François Vincent.

Pour consulter l'étude : Régionalisation de l'immigration au Québec - Un déficit prévisible annuel de près de 18 000 immigrants pour combler les besoins régionaux de main-d'œuvre .

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 | Cell. : 514 817-0228, [email protected]