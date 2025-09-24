Cette année, la célébration marque également les 20 ans du prix Indianapolis. Le prix Indianapolis, une initiative mondiale de conservation du zoo d'Indianapolis, a remis plus de 7,5 millions de dollars à des défenseurs de l'environnement du monde entier pour soutenir la protection de la faune.

« Le Dr René de Roland illustre bien ce que nous avons appris après deux décennies de prix Indianapolis, à savoir que la conservation durable découle du leadership local et du partenariat communautaire. Nous sommes fiers d'honorer ses réussites significatives », a déclaré Rob Shumaker, président et chef de la direction du zoo d'Indianapolis.

En 2006, l'équipe du Dr René de Roland a redécouvert le fuligule de Madagascar, une espèce de canard que l'on croyait éteinte depuis 40 ans, lors d'une expédition dans les zones humides reculées du nord de Madagascar. La découverte a prouvé que certaines espèces "perdues" de Madagascar pouvaient encore être sauvées. En tant que directeur national du programme Madagascar du Fonds Peregrine, le Dr René de Roland dirige une équipe de protecteurs de la nature malgaches et a établi cinq aires protégées nationales couvrant plus de 1 500 milles carrés d'habitat essentiel. Il a également encadré des centaines de protecteurs de la nature malgaches, qui ont obtenu 90 masters et 16 doctorats.

« Mon travail est inspiré par ma fierté pour la biodiversité de mon pays et par mon amour pour ses merveilleux habitants », a déclaré le Dr René de Roland. « Je suis reconnaissant de travailler aux côtés de tant de Malgaches dévoués, qui se soucient profondément de protéger notre maison. »

Le Dr René de Roland a été sélectionné parmi six finalistes DeHaan représentant des efforts de conservation sur quatre continents : Alberto Alves Campos (Aquasis) ; Lisa Dabek, Ph. D. (Tree Kangaroo Conservation Program) ; Julie E. Packard (Monterey Bay Aquarium) ; Lee James Taylor White, Ph. D. (Research Institute for Tropical Ecology) et Biruté Mary Galdikas, Ph. D. (Orangutan Foundation International). Le gagnant du prix Indianapolis reçoit 250 000 $ et chaque finaliste DeHaan reçoit 50 000 $.

Prix Emerging Conservationist 2025

Le chercheur ougandais Mwezi "Badru" Mugerwa, lauréat 2025 du prix Indianapolis dans la catégorie Emerging Conservationist (Acteur de la conservation émergent), sera également récompensé lors du gala. M. Mugerwa est le deuxième récipiendaire du prix Emerging Conservationist, un honneur décerné à une personne âgée de 40 ans ou moins qui œuvre à sauver une espèce ou un groupe d'espèces. M. Mugerwa a été reconnu pour avoir mis au point une approche communautaire novatrice visant à protéger le discret chat doré africain, l'une des espèces les moins connues d'Afrique.

L'organisation de M. Mugerwa, Embaka, a inscrit plus de 2 200 membres de la communauté à des programmes de conservation répondant à des besoins locaux - des soins de santé au bétail - en échange d'engagements contre le braconnage. Ce programme s'est étendu à 19 pays africains par l'intermédiaire de l'African Golden Cat Conservation Alliance.

« Une fois que vous êtes dans les communautés et que vous comprenez le problème, les solutions deviennent évidentes », a déclaré M. Mugerwa. « Vivre à proximité d'un parc national ne devrait pas être un fardeau, c'est une opportunité. »

Anne Thompson, journaliste primée et ancienne animatrice du gala du prix Indianapolis, animera l'événement de cette année, en compagnie de la conservationniste et productrice de télévision Saba Douglas-Hamilton. Josh Kaufman, natif d'Indianapolis et gagnant de la saison 6 de "The Voice" sur NBC, se produira. L'événement est présenté par Cummins Inc.

À propos du prix Indianapolis

Le prix Indianapolis reconnaît et récompense des défenseurs de l'environnement qui ont remporté de grandes victoires en faisant progresser la durabilité d'une espèce animale ou d'un groupe d'espèces. Le prix Emerging Conservationist, une nouvelle distinction décernée en 2023, est remis à un conservationniste de 40 ans ou moins. Depuis 2004, le prix Indianapolis a remis plus de 7,5 millions de dollars de primes en espèces sans restriction, faisant progresser le travail de scientifiques de la conservation grâce à un soutien financier et à la sensibilisation du public. Le prix Indianapolis est une initiative de conservation du zoo d'Indianapolis.

