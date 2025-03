INDIANAPOLIS, le 4 mars 2025 /CNW/ -- Le prix Indianapolis, le plus important prix au monde en matière de conservation des animaux, a nommé Mwezi "Badru" Mugerwa lauréat du prix Indianapolis Emerging Conservationist Award de 2025. Cet honneur, qui n'est que le deuxième décerné à ce jour, est décerné à un agent de protection de la nature de moins de 40 ans qui a eu une incidence importante sur la sauvegarde d'une espèce animale ou d'un groupe d'espèces. Mugerwa recevra un prix de 50 000 $.

Mugerwa est un défenseur de l'environnement et un chercheur ougandais et le fondateur et directeur d'Embaka, une organisation communautaire de conservation axée sur la préservation du chat doré africain. Il a mis sur pied le tout premier projet communautaire de conservation contre le braconnage axé sur le chat doré africain dans le parc national de la forêt impénétrable de Bwindi, en Ouganda. Mugerwa a également créé l'African Golden Cat Conservation Alliance (AGCCA), un réseau de nationaux africains qui mettent en œuvre des activités de conservation pour le chat doré africain dans l'ensemble de l'aire de répartition des espèces. De plus, M. Mugerwa est président de la région de l'Afrique de la Society for Conservation Biology et est le président élu de la Society for Conservation Biology Global.

« La passion de Mwezi pour la participation de la communauté locale aux efforts de conservation est ce qui le rend si digne de recevoir ce prix. « C'est un honneur de le reconnaître en tant qu'agent de protection de la nature émergent du Prix Indianapolis 2025, a déclaré Rob Shumaker, président et chef de la direction de l'Indianapolis Zoological Society.

Mugerwa a commencé à étudier le chat doré africain grâce à la recherche à l'aide de pièges photographiques, où il a pris une image en noir et blanc d'un animal inconnu dans la forêt. À l'époque, le chat doré africain était pratiquement inconnu, une espèce insaisissable que l'on ne trouvait que dans les forêts de l'Afrique équatoriale. En se tournant vers la collectivité, il a compris comment la principale menace du chat sauvage, le braconnage, était directement liée au gagne-pain de la population locale, car il est souvent pris dans des escargots de viande de brousse.

Depuis sa fondation en 2015, Embaka a mis l'accent sur la participation de la collectivité aux efforts de conservation. Grâce à quatre programmes, allant des soins de santé buccodentaires gratuits au bétail, en passant par l'aide au crédit et aux économies pour les familles en échange d'un engagement à ne pas braconner, plus de 2 225 membres de la communauté se sont inscrits pour soutenir le chat doré africain.

« Avoir un parc national dans votre cour n'est pas un fardeau, c'est une occasion à saisir. « C'est le lien que nous avons tenté d'établir pour le chat doré africain dans ces communautés, a déclaré M. Mugerwa. Une fois que vous êtes dans les communautés et que vous comprenez le problème, j'ai besoin d'argent pour payer mes factures de dentiste.Et si je vous amenais un dentiste? Une fois que vous avez expliqué cela, le lien est très bien établi. Les collectivités détiennent les solutions, mais si vous ne leur parlez pas, vous ne le saurez pas."

À l'aide de l'intelligence artificielle pour analyser les données sur les pièges à caméra, Mugerwa et d'autres personnes travaillant avec l'AGCCA dans 19 pays africains se tournent vers un modèle d'observation normalisé pour mieux étudier la population de chats d'or africains sur tout le continent.

Mugerwa a été choisi dans le cadre d'un processus de sélection en deux étapes et a été nommé l'un des 10 finalistes en octobre 2024. Le prix Emerging Conservationist est rendu possible grâce à un don de la Fondation Kobe.

En mai, le Prix Indianapolis annoncera également le lauréat du Prix Indianapolis 2025, qui recevra un prix de 250 000 $ pour son travail dans la conservation des espèces animales. Le lauréat du Prix Indianapolis et l'agent de protection de la nature émergent du Prix Indianapolis seront honorés lors du gala du Prix Indianapolis le 27 septembre 2025, présenté par Cummins Inc., au centre-ville d'Indianapolis.

Pour obtenir d'autres ressources médiatiques pour le prix Emerging Conservationist Award du Prix Indianapolis 2025, cliquez ici. Pour en savoir plus sur les précédents lauréats des Prix Indianapolis, visitez IndianapolisPrize.org.

