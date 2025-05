NEW YORK, 13 mai 2025 /CNW/ - Des représentants du zoo d'Indianapolis annoncent que Lily-Arison René de Roland, scientifique de renom et défenseur de la biodiversité à Madagascar, sera le lauréat du prix Indianapolis 2025.

Tout au long de ses années de recherche et d'expéditions, René de Roland a découvert plusieurs nouvelles espèces, dirigé l'établissement de quatre aires protégées nationales et élaboré des programmes de conservation communautaires. Depuis 2004, il est directeur national du programme de Madagascar du Fonds Peregrine, où il supervise une équipe de 48 écologistes malgaches qui travaillent à la conservation de la faune et des paysages dans son pays d'origine.

René de Roland est le dixième lauréat du prix Indianapolis.

« Les modèles communautaires et les décennies de recherche de M. René de Roland ont non seulement atténué les conflits entre les humains et la faune, mais ils ont également contribué à la conservation des animaux et des écosystèmes uniques et merveilleux de Madagascar. « Il est dévoué, débrouillard et un ardent défenseur de la faune malgache, et je suis fier de l'annoncer comme lauréat du prix Indianapolis de cette année, a déclaré le Dr Rob Shumaker, président et chef de la direction du zoo d'Indianapolis.

La contribution de René de Roland à la découverte d'une variété d'espèces est substantielle, y compris la redécouverte du pochard de Madagascar, un rare canard que l'on croyait disparu depuis les années 1990. Son équipe et lui ont redécouvert l'espèce au cours d'une expédition difficile dans une région éloignée du nord de Madagascar en 2006. René de Roland a également contribué à la découverte de deux espèces de citron auparavant non identifiées dans le nord de Madagascar. En raison de son impact important sur la conservation de la biodiversité, les scientifiques ont nommé une araignée-loup récemment décrite, Katableps lilyarisoni, en l'honneur de René de Roland en 2021. Plus récemment, au cours d'une expédition de 2022, René de Roland a mené une équipe à la redécouverte du tétraka Dusky, un petit oiseau-chanteur qui avait échappé aux ornithologues pendant 20 ans.

« Je suis honoré de recevoir ce prestigieux prix du zoo d'Indianapolis, a déclaré René de Roland. Mon travail est inspiré par ma fierté pour la biodiversité de mon pays et mon amour pour son peuple merveilleux. »

René de Roland a dirigé la création de quatre aires protégées nationales à Madagascar, totalisant plus de 1 500 milles carrés, dont des forêts pluviales, des forêts sèches, des zones humides, des mangroves et des savanes. Non seulement ces efforts préservent les espèces endémiques de Madagascar menacées, mais ils améliorent également la vie des populations locales, avec lesquelles René de Roland travaille pour gérer ces zones et tirer parti de leurs ressources de façon durable.

Par son travail, René de Roland a également contribué à façonner la prochaine génération de conservationnistes malgaches. Son héritage s'étend à plus de 100 étudiants des universités malgaches locales, et ses mentorés ont obtenu 90 maîtrises et 16 doctorats.

« Le Fonds Peregrine est extrêmement fier de Lily, dont l'engagement envers la science, la conservation et sa communauté nous inspire tous, a déclaré Chris N. Parish, président et chef de la direction du Fonds Peregrine. « Nous sommes très heureux que le prix Indianapolis reconnaisse ses recherches, son mentorat et ses décennies de travail dans la profession de la conservation. »

René de Roland a obtenu une maîtrise, un doctorat et une chaire à l'Université d'Antananarivo à Madagascar. Il s'est joint au Fonds Peregrine en tant qu'étudiant en 1992 pour étudier les rapaces en danger de Madagascar.

Créé par le zoo d'Indianapolis en 2004, le prix Indianapolis reconnaît et récompense les éminents protecteurs des animaux du monde qui ont remporté de grandes victoires en faisant progresser la durabilité d'une espèce animale ou d'un groupe d'espèces. Les lauréats reçoivent 250 000 $, ce qui représente le plus important prix individuel dans le domaine de la conservation des animaux.

René de Roland, les finalistes du prix DeHaan 2025 d'Indianapolis et le lauréat du prix Indianapolis Emerging Conservationist 2025 seront célébrés lors du gala des prix d'Indianapolis le 27 septembre 2025, présenté par Cummins Inc., au centre-ville d'Indianapolis.

À propos du prix Indianapolis

Le prix Indianapolis reconnaît et récompense les défenseurs de l'environnement qui ont remporté de grandes victoires en faisant progresser la durabilité d'une espèce animale ou d'un groupe d'espèces. Le prix Emerging Conservationist, une nouvelle distinction décernée en 2023, est décerné à un écologiste de 40 ans ou moins. Depuis 2004, le prix Indianapolis a décerné plus de 7,5 millions de dollars en espèces sans restriction, faisant progresser le travail des scientifiques de la conservation grâce à un soutien financier et à la sensibilisation du public.

Le prix Indianapolis est une initiative de conservation du zoo d'Indianapolis.

