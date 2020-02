Un congrès historique pour la CSN-Construction

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui s'ouvre à Montréal le 68e congrès de la CSN-Construction. Au cours de ce congrès, tous les membres de l'organisation auront à se prononcer sur leur nouvelle cotisation. Ils participeront également au premier vote électronique au suffrage universel de l'histoire du milieu syndical de la construction et se feront entendre sur plusieurs enjeux touchant le monde de la construction.

Plusieurs invités sont attendus pour souligner l'ouverture de ce congrès, dont le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, Mme Diane Lemieux, présidente et directrice générale de la Commission de la construction du Québec (CCQ) et M. Jacques Létourneau, président de la CSN.

Pour Pierre Brassard, président de la CSN-Construction, l'événement sera l'occasion d'aborder les enjeux qui frappent de plein fouet l'industrie de la construction. « La hausse des mises en chantier, combinée à la pénurie de main-d'œuvre, entraîne plusieurs problèmes pour les travailleuses et les travailleurs, notamment en termes de santé et de sécurité. Ce congrès donnera lieu à un plan d'action en vue de la prochaine négociation en 2021 », explique-t-il.

Par ailleurs, l'ensemble des membres de la CSN-Construction du Québec participeront à une première dans le milieu syndical de la construction au Québec : un vote électronique au suffrage universel. Ils pourront ainsi élire directement les dirigeantes et dirigeants de leur organisation et décider de ses orientations, ce que ne permet aucune autre organisation syndicale dans le milieu de la construction au Québec.

