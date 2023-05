Un concept architectural novateur et inspirant pour l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - La députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, a dévoilé officiellement aujourd'hui, au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, le concept architectural de l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue, établi au Vieux-Palais d'Amos.

Annoncé en août 2021 en présence du premier ministre, M. François Legault, ce projet de requalification constitue une intervention judicieuse sur un joyau patrimonial du paysage d'Amos, et ce, avec un financement majeur. Le Musée de la civilisation, propriétaire du bâtiment, a été mandaté pour faire des Espaces bleus des pôles culturels attractifs et dynamiques, en collaboration et en complémentarité avec les organismes culturels régionaux.

Conçu par les architectes et les ingénieurs réunis sous le consortium EVOQ + ARTCAD et Bouthillette Parizeau et CIMA +, sous la supervision de la Société québécoise des infrastructures, le projet conserve et met en valeur l'architecture de style beaux-arts de l'ancien bâtiment, tout en révélant la beauté de ses intérieurs. S'ajoute aussi un agrandissement dont les matériaux extérieurs reflètent les richesses minières de la région. Il en résultera une proposition architecturale de haute qualité, à la rencontre du passé et du présent de cette vaste région, et qui saura se démarquer dans le panorama de la ville d'Amos.

L'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue, qui proposera notamment des contenus à teneur numérique, comprendra des salles d'exposition, une salle multifonctionnelle qui mettra en valeur l'ancienne salle d'audience, ainsi qu'un espace de restauration mettant en vedette les produits culinaires locaux. Les travaux préparatoires de l'Espace bleu ont débuté pendant l'été 2022 et le chantier se déploiera à partir de l'automne 2023.

Le projet de l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue affirme la volonté du gouvernement du Québec d'offrir un legs social, culturel et touristique qui profitera à l'ensemble des citoyennes et citoyens ainsi qu'aux générations futures.

Citations

« Je me réjouis que le concept architectural de l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue soit enfin dévoilé! Ce pôle culturel saura susciter l'engouement du public de la région et d'ailleurs. La requalification de ce bâtiment de grande importance viendra dynamiser la ville d'Amos et constituera un lieu phare de la vie culturelle régionale. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je suis heureuse d'annoncer le concept architectural de l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette initiative de notre gouvernement assure la pérennité d'un immeuble qui a marqué l'histoire de notre région. Je suis certaine que l'Espace bleu constituera un attrait culturel et touristique incontournable de notre région. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

Annoncée en août 2021, la livraison de l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue est prévue pour l'été 2025.

Une somme de 26,1 M$ a été consentie par décret en décembre 2021 pour la réalisation de l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue.

La Société québécoise des infrastructures a été désignée pour assurer la gestion des travaux du projet de construction et d'aménagement de l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le consortium formé des firmes EVOQ + ARTCAD et Bouthillette Parizeau et CIMA + signe le concept architectural du projet.

Le Musée de la civilisation est le partenaire de premier plan de ce projet. Propriétaire du Vieux-Palais, il apporte son savoir-faire à titre de gestionnaire du réseau des Espaces bleus et de responsable de l'élaboration de leurs contenus.

