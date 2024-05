L'ouverture d'un nouveau bureau au Canada témoigne de l'engagement de BeiGene à innover en matière de soins contre le cancer pour les Canadiens

TORONTO, le 7 mai 2024 /CNW/ - BeiGene Canada, la filiale nationale de la société mondiale de biotechnologie BeiGene, spécialisée dans la découverte et la mise au point de nouveaux médicaments oncologiques abordables et accessibles, a ouvert son premier bureau au Canada. Situé dans le centre-ville de Toronto, ce nouveau bureau sera le siège social canadien de la société où elle s'efforcera de repousser les limites du possible, tenant ainsi la promesse de BeiGene de fournir à la communauté canadienne de l'oncologie les meilleurs traitements novateurs de leur catégorie.

« Avec l'inauguration de notre nouvel espace de travail, nous ne nous contentons pas d'établir une présence physique, nous favorisons une culture locale d'innovation et de collaboration », a déclaré Peter Brenders, directeur général de BeiGene Canada. « Notre nouveau bureau de Toronto est plus qu'un simple immeuble, il représente notre engagement envers le développement de médicaments oncologiques pour le Canada et l'innovation dans la lutte contre le cancer. »

Pour célébrer l'inauguration du bureau de Toronto, BeiGene Canada a organisé un rassemblement de collaborateurs de confiance, de membres de l'équipe et d'invités spéciaux, y compris des chefs de file du secteur et des défenseurs des soins contre le cancer. Les participants ont exploré les nouveaux locaux et ont obtenu un aperçu des initiatives de BeiGene en matière de recherche et de traitement en oncologie.

Conformément à l'approche centrée sur le patient de BeiGene, une présentation spéciale a été faite au Gilda's Club de la région du grand Toronto afin de souligner l'engagement de la société à soutenir les personnes touchées par le cancer. Ce don sera versé au camp familial Gilda's Toronto qui offre aux participants la possibilité de faire partie d'une communauté ayant des expériences communes tout en créant des souvenirs, des liens et un héritage en tant que famille. Elana Shapiro, directrice du développement et de l'intendance du Gilda's Club de la région du grand Toronto, a gracieusement accepté la contribution au nom de l'organisation.

À propos de BeiGene Canada

BeiGene Canada, dont le siège est à Toronto, en Ontario, est la filiale nationale de la société mondiale d'oncologie BeiGene, Inc., spécialisée dans la découverte et la mise au point de nouveaux médicaments en oncologie qui sont abordables et accessibles. Avec une équipe de direction canadienne très expérimentée et dévouée dirigée par Peter Brenders, cadre de société pharmaceutique, BeiGene Canada s'engage à fournir de nouvelles thérapies contre le cancer à la communauté canadienne de l'oncologie, y compris les patients, les soignants, les cliniciens et les chercheurs. Pour plus de détails à propos de BeiGene Canada, veuillez visiter le https://www.beigene.ca/fr-ca/ .

À propos de BeiGene

BeiGene est une société oncologique mondiale qui découvre et met au point des traitements novateurs qui sont plus abordables et accessibles aux patients atteints de cancer dans le monde entier. Disposant d'un large portefeuille de produits, nous accélérons le développement d'une gamme diversifiée de nouveaux agents thérapeutiques grâce à nos ressources internes et nos collaborations. Nous sommes engagés à améliorer radicalement l'accès aux médicaments pour un nombre bien plus important de patients qui en ont besoin. Notre équipe mondiale grandissante est composée de plus de 10 000 membres, couvre les cinq continents et possède des bureaux situés à Bâle, à Pékin et à Cambridge, aux États-Unis. Pour en apprendre davantage sur BeiGene, veuillez visiter le www.beigene.com et suivre son compte X (anciennement Twitter), @BeiGeneGlobal.

SOURCE BeiGene Canada

Renseignements: Pour en savoir plus, contactez : Grant Perry, BeiGene Canada, [email protected], 647 432-2658