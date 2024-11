MONCTON, NB, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à assister à une importante annonce de financement pour la recherche sur le cancer au Nouveau-Brunswick.

BeiGene Canada, la filiale nationale de la société mondiale de biotechnologie BeiGene, annoncera son soutien à deux projets de recherche innovants sur le cancer par l'intermédiaire du Fonds BeiGene Canada pour la recherche et l'innovation, un fonds de recherche conçu pour soutenir ces deux domaines afin de répondre aux besoins non satisfaits et d'améliorer les soins en cancérologie au Canada.

Logo de Research New Brunswick (Groupe CNW/BeiGene Canada)

L'annonce sera faite à l'hôtel Delta Beauséjour de Moncton dans le cadre du symposium annuel sur la recherche en santé de RechercheNB, un événement qui met en lumière la recherche en santé qui se fait au Nouveau-Brunswick.

Quand :

Vendredi 15 novembre 2024 à 8 h (HNA)

Qui :

Dr Rodney J. Ouellette, bénéficiaire du fonds, chercheur principal et fondateur de l'Institut atlantique de recherche sur le cancer

Dr Stephen M. Lewis, bénéficiaire du fonds, directeur scientifique de l'Institut atlantique de recherche sur le cancer

Peter Brenders, directeur général de BeiGene Canada

Pat Whalen, vice-président du conseil d'administration de Recherche Nouveau-Brunswick

Où :

Hôtel Delta Beauséjour de Moncton

Salle : Shediac C

750, rue Main

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Pour réserver une place à l'événement et/ou planifier une entrevue, veuillez contacter :

Stephanie Engel

[email protected]

(416) 846-6509

SOURCE BeiGene Canada