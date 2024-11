Des chercheurs de Moncton reçoivent des subventions pour la recherche sur le cancer

MONCTON, NB, le 18 nov. 2024 /CNW/ - BeiGene Canada, la filiale canadienne de la société mondiale de biotechnologie BeiGene, reconnue pour sa volonté de mettre au point des thérapies oncologiques accessibles et abordables, a dévoilé les noms des premiers bénéficiaires du Fonds BeiGene Canada pour la recherche et l'innovation. Le fonds initial d'un demi-million de dollars vise à faire progresser la recherche non clinique canadienne, source de soins plus précis et plus efficaces contre le cancer, en rassemblant les organismes de financement public, les organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé et les partenaires du secteur privé afin de maximiser l'impact de la collaboration.

L'annonce a été faite par M. Peter Brenders, directeur général de BeiGene Canada, lors du Symposium sur la recherche en santé organisé par RechercheNB, qui se tient à Moncton, au Nouveau-Brunswick, les 14 et 15 novembre.

« Le Fonds BeiGene Canada est inspiré par des moments comme celui-ci, a déclaré M. Brenders. Il est très gratifiant d'accorder notre reconnaissance à ces chercheurs exceptionnels et d'imaginer comment leurs travaux pourraient contribuer à faire progresser les traitements contre le cancer et à élargir nos connaissances scientifiques. Soutenir une recherche canadienne qui s'harmonise si étroitement avec la mission de BeiGene est au cœur de nos valeurs. Nous sommes ravis d'accorder ces subventions à deux chercheurs exceptionnels du Nouveau-Brunswick, ce qui porte la contribution totale de la province à 40 % des subventions accordées dans l'ensemble du Canada. » M. Brenders a ajouté : « Nous exprimons notre gratitude à la province du Nouveau-Brunswick et à RechercheNB pour leur partenariat qui a permis de concrétiser cette initiative. »

Les bénéficiaires des subventions sont les suivants :

Le Dr Stephen M. Lewis, Ph.D. de l'Institut atlantique de recherche sur le cancer, qui dirige un projet d'exploration de la dépendance aux protéines ribosomiques dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) intitulé Exploring Ribosomal Protein Dependency in Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). Ses recherches, qui portent sur la biologie moléculaire du cancer, visent à identifier les protéines ribosomiques essentielles à la survie des cellules du CPNPC, mais pas à celle des cellules saines. En explorant ces protéines en tant que cibles thérapeutiques, l'étude de M. Lewis espère jeter les bases de futures approches de médecine de précision dans le traitement du CPNPC, un cancer dont le taux de survie à cinq ans est faible au Canada.

Le Dr Rodney J. Ouellette, Ph.D., également de l'Institut atlantique de recherche sur le cancer, dirige un projet novateur d'intelligence artificielle et d'approches de biologie computationnelle pour prédire la réponse thérapeutique dans les vésicules extracellulaires plasmatiques des patients atteints de cancer. Ce projet est intitulé Artificial Intelligence and Computational Biology Approaches to Predict Therapeutic Response in Plasma Extracellular Vesicles from Cancer Patients. Cette recherche s'appuie sur les outils novateurs que sont l'IA et l'apprentissage profond pour analyser les vésicules extracellulaires, c'est-à-dire de petites particules libérées par les cellules immunitaires et cancéreuses et qui transportent des protéines pouvant potentiellement modifier la réponse immunitaire. En déployant la plateforme de protéomique quantitative Olink pour analyser les données protéiques du plasma des patients, l'équipe du Dr Ouellette vise à identifier les biomarqueurs associés aux réponses thérapeutiques. Cette approche fondée sur les données pourrait permettre d'améliorer la sélection des patients pour l'immunothérapie et ouvrir la voie à de nouveaux essais cliniques.

« RechercheNB s'engage à promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé dans notre province, a déclaré Pat Whalen, président de RechercheNB. Des partenariats tels que celui conclu avec BeiGene Canada témoignent de notre engagement commun en faveur d'une recherche transformatrice qui change des vies. En accordant ces premières subventions, nous apportons notre soutien aux talents les plus brillants de notre province, nous mettons l'accent sur l'importance de la collaboration et nous prenons des mesures en faveur d'un avenir pour une meilleure santé au Canada. »

À propos du Fonds BeiGene Canada pour la recherche et l'innovation

La recherche financée doit se situer dans le domaine de la recherche en santé humaine et être précisément liée au traitement du cancer, à l'exclusion des essais cliniques. Les candidats admissibles doivent être affiliés à une université, un collège, un programme de formation médicale, une autorité sanitaire régionale ou un établissement de soins de santé ou de recherche au Canada. Le financement sera accordé à l'établissement affilié et non aux candidats individuels. Les candidatures sont acceptées à tout moment et de manière continue. Il n'y a pas de date limite de dépôt. Pour de plus amples renseignements sur le Fonds BeiGene Canada, les critères d'admissibilité et les conditions générales, veuillez consulter le site https://www.beigene.ca/fr-ca/fonds/.

À propos de BeiGene Canada

BeiGene Canada, dont le siège se trouve à Toronto, en Ontario, est la filiale nationale de la société mondiale de biotechnologie BeiGene, spécialisée dans la découverte et la mise au point de nouveaux médicaments oncologiques abordables et accessibles. BeiGene Canada s'engage à fournir de nouveaux traitements contre le cancer à la communauté oncologique canadienne, y compris aux patients, aux aidants, aux cliniciens et aux chercheurs. Pour plus d'informations sur BeiGene Canada, veuillez consulter le site www.beigene.ca.

À propos de BeiGene

BeiGene est une société oncologique mondiale qui découvre et met au point des traitements novateurs qui sont plus abordables et accessibles aux patients atteints de cancer dans le monde entier. Disposant d'un large portefeuille de produits, nous accélérons le développement d'une gamme diversifiée de nouveaux agents thérapeutiques grâce à nos ressources internes et nos collaborations. Nous sommes engagés à améliorer radicalement l'accès aux médicaments pour un nombre bien plus important de patients qui en ont besoin. Notre équipe mondiale en pleine expansion compte plus de 10 000 membres répartis sur les cinq continents. Pour en apprendre davantage sur BeiGene, veuillez visiter le site www.beigene.com et suivre son compte X (anciennement Twitter) et Facebook.

À propos de RechercheNB

RechercheNB soutient la recherche au Nouveau-Brunswick. Avec pour mission de propulser la découverte ensemble, RechercheNB finance la recherche de pointe, promeut l'excellence de la recherche et établit des liens entre les secteurs de l'agriculture, de la foresterie, des océans, de la santé et de l'énergie afin de construire un écosystème de recherche bien financé et ayant un impact.

