Un chef d'équipe décédé et trois travailleurs blessés sur un chantier de construction : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SOREL-TRACY, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un chef d'équipe et blessé trois autres travailleurs de l'entreprise 9115-2389 Québec inc. (A. M. Installations) sur un chantier de construction, le 29 mai 2025, à Sorel-Tracy.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, huit travailleurs se trouvaient sur un chantier de construction et assemblaient des arches en acier galvanisé, d'une largeur de 30 m, qui composaient la structure d'un dôme d'entreposage sur une fondation en béton. Alors que l'installation des 19 arches était complétée, celles-ci ont basculé et se sont effondrées au sol. L'effondrement a entrainé le décès du chef d'équipe et des blessures a un travailleur, tous deux situés sous la structure en cours de montage, en plus de provoquer la chute de deux travailleurs qui étaient à bord d'une plateforme élévatrice, leur occasionnant aussi des blessures. Les secours ont été appelés sur les lieux. Les travailleurs blessés ont été transportés au centre hospitalier, mais le décès du chef d'équipe a été constaté sur place.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident.

Alors que des travailleurs se trouvent sous la structure du dôme en cours de montage, celle-ci s'effondre, atteint mortellement un travailleur et en blesse trois autres.

La méthode de travail utilisée pour le montage de la structure du dôme est dangereuse parce qu'elle n'assure pas sa stabilité pendant son installation.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'accès au chantier et le démantèlement de la structure métallique du dôme en construction à l'employeur, A. M. Installations, et au maître d'œuvre, Les Habitations Richard Hébert inc. De plus, la CNESST a exigé une méthode de travail sécuritaire pour le retrait des composants de structure et des équipements de levage renversés ou endommagés, a suspendu les travaux de montage de la structure métallique (arches) des dômes 2 à 6 et a exigé l'élaboration d'une procédure de montage de la structure métallique ainsi que la vérification de l'état des ancrages. L'employeur et le maître d'œuvre se sont conformés à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors du montage d'une charpente métallique, des solutions existent, notamment :

les travaux doivent être exécutés selon le plan du fabricant de la charpente métallique et selon une procédure de montage élaborée par l'employeur qui contient :

la méthode d'installation et les étapes du montage de la charpente; les mesures à prendre pour assurer la stabilité des éléments de la charpente; les mesures de protection des travailleurs contre les chutes.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Association de la construction du Québec (ACQ), à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ) et à la Commission de la construction du Québec (CCQ).

La CNESST transmettra également les conclusions de son enquête à toutes les associations sectorielles paritaires ainsi qu'à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention.

