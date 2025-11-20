Décès d'un monteur de lignes de l'entreprise GLR inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LÉVIS, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un monteur de lignes de l'entreprise GLR inc., le 5 décembre 2024, à Sainte-Praxède.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait au pylône no 121 situé dans le secteur nord du chantier Appalaches-Maine à Sainte-Praxède. Avec son équipe de travail, il s'affairait à l'assemblage et au levage de chaînes d'isolateurs sur les deux consoles de la structure d'acier. L'équipe a d'abord assemblé les composantes de deux chaînes, puis fixé une poulie de déroulage à la base de chacune. Elle a ensuite levé et installé la première chaîne sur la première console du pylône. Une fois celle-ci en place, l'équipe a levé partiellement la deuxième chaîne pour la positionner sous la première console et relier la câblette sous la poulie de déroulage.

Pendant cette opération, une partie de la première chaîne d'isolateurs et la poulie de déroulage se sont détachées de la console et sont tombées sur le travailleur.

Les secours ont été appelés. Le décès du travailleur a été constaté sur les lieux.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

une partie de la chaîne d'isolateurs boulonnée à la première console du pylône a chuté sur le travailleur au moment où il était présent dans la zone d'impact à la base de la structure d'acier;

l'insertion incomplète de la goupille de verrouillage dans la genouillère du cinquième isolateur a permis le découplage de la chaîne d'isolateurs, entre le quatrième et le cinquième isolateur.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, GLR inc., l'accès au pylône no 121, l'utilisation de la corde de marque Samson Super Strong de façon permanente, des accessoires de gréage et de levage en cause ainsi que du treuil installé sur le chenillard. Elle a également interdit les travaux d'assemblage des chaînes d'isolateurs au sol, leur levage et l'installation des câblettes sur les poulies de déroulage. Un avis de correction a aussi été émis à l'employeur concernant le positionnement de la poulie de déroulage directement sur un sol gelé.

L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de l'assemblage et le levage des chaînes d'isolateurs afin de les fixer aux consoles des pylônes, des solutions existent, notamment :

appliquer une méthode de travail rigoureuse pour l'assemblage au sol des chaînes d'isolateurs;

établir une méthode qui assure l'enfoncement complet de la goupille de sécurisation de la jonction rotule/genouillère en position de verrouillage, notamment par l'utilisation d'un outillage adéquat à cette tâche;

bonifier la formation offerte aux travailleurs, notamment en y ajoutant des directives spécifiques à l'insertion et au positionnement de la goupille dans la jonction rotule/genouillère des isolateurs ainsi qu'en encadrant et en documentant les critères de vérification liés à cette tâche.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires et aux gestionnaires de mutuelles de prévention afin que leurs membres en soient informés ainsi qu'à Hydro-Québec.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études professionnelles Montage de lignes électriques et de télécommunications afin de sensibiliser les futurs travailleurs.

