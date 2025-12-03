Décès d'un soudeur chez Acier Nova inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un soudeur de l'entreprise Acier Nova inc., survenu le 27 mai 2025 à Baie-D'Urfé.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur effectuait le chargement d'une bobine d'acier de 1 770,8 kg (3 904 lb) sur le dérouleur alimentant le moulin de fabrication de tubes. Pour ce faire, il utilisait un pont roulant (semi-portique) équipé d'un crochet de levage en « C ».

Au moment d'insérer la bobine sur le dérouleur, le crochet a heurté le mandrin de l'appareil, ce qui a fait décrocher la bobine. Celle-ci est tombée au sol en position inclinée et a écrasé le soudeur contre une pile de bobines située derrière lui. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le décès a été constaté sur place.

Causes de l'accident

L'enquête de la CNESST a permis de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

La bobine d'acier manutentionnée s'est décrochée et a basculé, écrasant mortellement le travailleur contre une pile de bobines.

L'absence d'une procédure de chargement des bobines sur le dérouleur a amené le travailleur à adopter une méthode de travail qui l'exposait à un danger d'écrasement en cas de décrochage de la bobine.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation du semi-portique jusqu'à ce que l'employeur corrige les non-conformités identifiées et fournisse une attestation confirmant la sécurité de l'appareil. Elle a aussi suspendu les travaux de chargement des bobines sur le dérouleur jusqu'à ce que l'employeur élabore une méthode de travail sécuritaire et en informe ses travailleurs. L'employeur s'est conformé aux exigences et a pu reprendre ses travaux.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à la manutention de charges à l'aide d'appareils de levage, la CNESST rappelle l'importance :

d'identifier les risques à chacune des étapes de la manutention;

d'élaborer des procédures de travail sécuritaires, notamment en évitant que les travailleurs se placent dans la trajectoire des charges manutentionnées;

de former et de superviser adéquatement les travailleurs sur l'utilisation sécuritaire des appareils de levage;

d'inspecter périodiquement les appareils de levage ainsi que leurs accessoires, de les vérifier avant chaque utilisation et de corriger tout danger identifié avant leur remise en service.

L'employeur est légalement tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour répondre à ces exigences sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivi de l'enquête

Pour informer les milieux de travail et éviter que ce genre d'accident ne se reproduise, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête à toutes les associations sectorielles paritaires et à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention du Québec.

