Accident ayant causé des blessures à un travailleur de Beauce Carnaval inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SEPT-ÎLES, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant causé des blessures graves à un travailleur de Beauce Carnaval inc., le 21 mai 2025, à Baie-Comeau.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, l'opérateur en formation se trouvait sur le site de Beauce Carnaval à Baie-Comeau et il assistait l'opérateur principal du manège FULL TILT. Les deux travailleurs devaient opérer le manège en se relayant aux commandes. Tandis que l'opérateur principal se situait au poste de commande et que le manège était en mouvement, l'opérateur en formation, qui se trouvait à proximité, a quitté sa position afin de prendre sa pause. Il s'est alors déplacé sur la plateforme pour se diriger vers l'arrière du manège. C'est alors qu'il s'est trouvé dans la zone dangereuse et qu'il a été frappé à la tête par le contrepoids du manège. Les secours ont été appelés sur les lieux et l'opérateur en formation a été transporté à l'hôpital de Baie-Comeau, puis transféré dans un centre hospitalier de Québec.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes et une cause probable pour expliquer l'accident :

Le travailleur se retrouvait dans la zone dangereuse du manège en mouvement et il s'est fait happer.

La méthode de travail improvisée quant au positionnement du deuxième opérateur était inadéquate, car elle exposait celui-ci aux zones dangereuses du manège en mouvement.

L'absence de barrières de protection à l'arrière du manège a fait en sorte qu'il était possible d'y circuler (cause probable).

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, Beauce Carnaval inc., d'utiliser le manège FULL TILT. Pour éliminer le danger, elle a exigé à l'employeur de prendre les mesures qui assurent que les risques soient réduits au niveau le plus bas possible, notamment en installant des protections derrière le manège afin d'y empêcher l'accès, en mettant en place des procédures de travail écrites pour ses travailleuses et travailleurs, puis en s'assurant que ceux-ci reçoivent une formation leur permettant d'appliquer adéquatement ces procédures.

L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Des solutions pour prévenir les accidents lors de l'opération des jeux mécaniques existent, notamment :

installer des barrières de protection autour des manèges, ou tout autre jeu mécanique, afin d'éviter que les travailleuses et travailleurs ou toutes autres personnes circulent à proximité des zones dangereuses;

mettre en place des procédures de travail spécifiques à l'opération des manèges, ou tout autre jeu mécanique;

former les travailleuses et travailleurs à ces procédures et assurer leur application.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleuses et travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleuses et travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Recommandations et suivis de l'enquête

La CNESST recommandera à la Régie du bâtiment du Québec d'exiger, en plus de l'attestation de conformité initiale, une attestation de conformité sur une base périodique permettant de s'assurer que les jeux et manèges existants demeurent conformes aux règles applicables au fil des années. Ces attestations pourraient être liées au permis d'exploitation qui est renouvelé annuellement.

Elle informera des conclusions de son enquête les propriétaires-exploitants de jeux et manèges ainsi que les personnes reconnues par la Régie du bâtiment du Québec pour émettre des attestations de conformité aux entrepreneurs, aux constructeurs-propriétaires et aux propriétaires-exploitants pour des travaux de construction et la sécurité d'un jeu ou d'un manège.

Enfin, la CNESST distribuera le rapport d'enquête à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, aux associations sectorielles paritaires, de même qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

