Un cariste de la Compagnie Général Cable ltée décède lors du renversement de son chariot élévateur : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 mai 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un cariste de la Compagnie Général Cable ltée, le 22 juin 2023, à Shawinigan.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le cariste, qui ne portait pas la ceinture de sécurité, conduisait un chariot élévateur sans chargement dans le secteur de la câblerie de l'entreprise pour se rendre au secteur de l'expédition. Tandis qu'il entamait un virage vers la droite à une intersection, le bras de fourche droit du chariot élévateur a happé un bollard (poteau en métal de forme cylindrique). Le pneu droit du chariot est alors monté sur le bollard. Le chariot élévateur s'est soulevé, puis s'est renversé du côté gauche. Le cariste s'est retrouvé au sol, à l'intérieur de l'habitacle. Les secours ont été appelés sur les lieux. Le cariste a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Un cariste, effectuant un virage à droite, a frappé un bollard ancré au sol et a perdu la maîtrise de son chariot élévateur, qui s'est renversé sur le côté gauche.

Ne portant pas sa ceinture de sécurité, le cariste a été projeté à l'intérieur de l'habitacle suivant l'impact, ce qui a contribué à la gravité de ses blessures.

La gestion de la santé et sécurité était déficiente en ce qui concerne le port de la ceinture de sécurité.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation du chariot élévateur impliqué dans l'accident. De plus, elle a demandé à l'employeur d'effectuer certaines actions, notamment d'informer les travailleurs sur le respect du port de la ceinture de sécurité. L'employeur s'est conformé aux demandes.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de l'utilisation d'un chariot élévateur, des solutions existent, notamment :

les caristes doivent en tout temps porter la ceinture de sécurité pour éviter des blessures lors d'impacts ou un écrasement en cas de renversement du chariot élévateur;

les caristes doivent respecter les consignes de sécurité établies par l'employeur, telles que la limite de vitesse permise;

l'employeur doit également s'assurer que seules les personnes ayant reçu une formation sont autorisées à utiliser un chariot élévateur.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Afin d'éviter qu'un tel accident se reproduise, la CNESST transmettra son rapport d'enquête à toutes les associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux dirigeants de toutes les mutuelles de prévention du Québec, afin que leurs membres en soient informés.

