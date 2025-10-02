CALGARY, AB, le 2 oct. 2025 /CNW/ - En ce Mois de l'éducation des investisseurs, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) publient Investissement hybride : Rapport sommaire de recherche, qui dresse un tableau complet de l'investissement hybride au Canada en décrivant les comportements, motivations et profils de risque des adeptes de cette approche.

L'investissement hybride consiste à investir par soi-même tout en possédant un portefeuille distinct géré par un conseiller financier. Selon l'étude menée par les ACVM, de manière générale, les investisseurs canadiens qui choisissent cette approche sont en moyenne plus jeunes et tendent à afficher une plus forte tolérance au risque que les autres. Par ailleurs, ceux qui interagissent peu avec leur conseiller financier, en particulier ceux âgés entre 18 et 34 ans, sont davantage portés à spéculer et moins conscients des risques de fraude, surtout lorsqu'ils élaborent eux-mêmes leur plan financier ou n'en ont pas.

« En plus de fournir un éclairage intéressant sur les investisseurs optant pour une approche hybride, cette étude montre à quel point il est important d'avoir de bonnes discussions avec son conseiller financier », a affirmé Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Quelle que soit la méthode d'investissement retenue, il va sans dire qu'un investisseur doté d'un plan financier englobant l'ensemble de ses comptes est mieux outillé pour prendre des décisions de placement éclairées qui cadrent avec sa tolérance au risque et ses objectifs, ainsi que pour éviter les produits frauduleux ou qui ne lui conviennent pas. »

Faits saillants :

Prévalence et données démographiques : Environ un Canadien sur huit (12 %) opte pour l'investissement hybride. Les investisseurs qui entrent dans cette catégorie sont en moyenne plus jeunes et s'identifient plus souvent au genre masculin que la population des investisseurs en général, et ils sont plus susceptibles de détenir un diplôme universitaire.

Environ un Canadien sur huit (12 %) opte pour l'investissement hybride. Les investisseurs qui entrent dans cette catégorie sont en moyenne plus jeunes et s'identifient plus souvent au genre masculin que la population des investisseurs en général, et ils sont plus susceptibles de détenir un diplôme universitaire. Intention de conserver une approche hybride : Une forte majorité (68 %) des investisseurs optant pour une approche hybride entendent la maintenir, et 93 % d'entre eux sont certains de leur décision, ce qui concorde avec les données qualitatives recueillies auprès des groupes de discussion.

Une forte majorité (68 %) des investisseurs optant pour une approche hybride entendent la maintenir, et 93 % d'entre eux sont certains de leur décision, ce qui concorde avec les données qualitatives recueillies auprès des groupes de discussion. Tolérance au risque perçu : La proportion de répondants se disant prêts à assumer un niveau de risque important ou modéré à l'égard de leurs placements est plus élevée chez les investisseurs optant pour une approche hybride (84 %) que chez les investisseurs canadiens en général (46 %, selon une enquête réalisée en 2024 par l'OCRI).

La proportion de répondants se disant prêts à assumer un niveau de risque important ou modéré à l'égard de leurs placements est plus élevée chez les investisseurs optant pour une approche hybride (84 %) que chez les investisseurs canadiens en général (46 %, selon une enquête réalisée en 2024 par l'OCRI). Comportements spéculatifs en matière d'investissement : Parmi les investisseurs choisissant une approche hybride, ceux qui élaborent un plan financier avec leur conseiller adoptent généralement moins de comportements spéculatifs dans leur compte d'investissement autonome. On entend par là des comportements tels que l'investissement dans des produits non traditionnels à haut risque, comme les cryptoactifs et les options, les opérations d'achat et de vente fréquentes ou la prise de risques importants dans l'espoir d'un rendement très élevé.

Parmi les investisseurs choisissant une approche hybride, ceux qui élaborent un plan financier avec leur conseiller adoptent généralement moins de comportements spéculatifs dans leur compte d'investissement autonome. On entend par là des comportements tels que l'investissement dans des produits non traditionnels à haut risque, comme les cryptoactifs et les options, les opérations d'achat et de vente fréquentes ou la prise de risques importants dans l'espoir d'un rendement très élevé. Relations avec les conseillers : Les résultats de l'étude sont contradictoires en ce qui concerne la relation avec les conseillers. En effet, le sondage montre que les investisseurs optant pour une approche hybride entretiennent une relation étroite avec leur conseiller. Ils sont nombreux à indiquer que leur conseiller est au courant de leurs activités d'investissement autonome. Cela dit, les groupes de discussion ont donné un portrait plus nuancé, la plupart des participants faisant état d'une relation distante de nature transactionnelle avec leur conseiller.

Les résultats de l'étude sont contradictoires en ce qui concerne la relation avec les conseillers. En effet, le sondage montre que les investisseurs optant pour une approche hybride entretiennent une relation étroite avec leur conseiller. Ils sont nombreux à indiquer que leur conseiller est au courant de leurs activités d'investissement autonome. Cela dit, les groupes de discussion ont donné un portrait plus nuancé, la plupart des participants faisant état d'une relation distante de nature transactionnelle avec leur conseiller. Sensibilisation aux risques de fraude et approche de prévention : Il est ressorti des groupes de discussion que les investisseurs empruntant une approche hybride et affichant une haute tolérance au risque sont en fait peu conscientisés aux risques de fraude à l'investissement. Ceux déclarant adopter une approche de prévention en matière de fraude s'appuyaient sur des sources et des méthodes informelles ou peu fiables, telles que des vérifications en ligne et la consultation de forums de discussion, plutôt que sur les conseils professionnels et structurés et les mesures de sauvegarde institutionnelles fournis par un conseiller inscrit.

Pour en savoir plus sur l'étude et consulter Investissement hybride : Rapport sommaire de recherche, rendez-vous sur le site Web des ACVM.

Que faire en cas de fraude suspectée? Si vous soupçonnez que vous ou vos proches faites l'objet d'une arnaque financière, communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Médias : communiquez avec la personne suivante :

Ilana Kelemen

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected]

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières