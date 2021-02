OTTAWA, ON, le 26 févr. 2021 /CNW/ - L'honorable William Blaikie, C.P., O.C., a été investi de façon virtuelle aujourd'hui au sein de l'Ordre du Canada. Son Excellence le très honorable Richard Wagner, C.P., administrateur du gouvernement du Canada, lui a remis l'insigne de l'Ordre du Canada lors d'une cérémonie d'investiture virtuelle privée, à laquelle a assisté un cercle restreint de parents et amis.

L'honorable William Alexander Blaikie, C.P., O.C.

Winnipeg (Manitoba)

William Blaikie a toujours été un grand défenseur de la démocratie et de la justice sociale. Ministre de l'Église Unie et éminent homme politique pendant plus de 30 ans, il a contribué à transformer le discours politique canadien à travers ses différents rôles, notamment en tant que leader parlementaire et leader à la Chambre pour le Nouveau Parti démocratique, et en tant que vice-président et doyen de la Chambre des communes. Partisan de l'évangile social, il continue à encourager le débat sur les relations entre la religion et les politiques publiques en tant que professeur adjoint de théologie à l'Université de Winnipeg.

Les mises en candidature à l'Ordre du Canada sont acceptées de façon continue tout au long de l'année. Si vous connaissez une personne qui a apporté une contribution exceptionnelle dans son domaine d'activité, vous pouvez soumettre sa candidature à l'Ordre du Canada. Qu'ils soient bénévoles, scientifiques, artistes ou entrepreneurs, les membres de l'Ordre du Canada améliorent la vie de leurs concitoyens et font de notre pays un lieu où il fait bon vivre.

Faits en bref

Reconnaître l'excellence est au cœur du mandat de chaque gouverneur général.

L'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques de notre pays. Ses grades de Membre, d'Officier et de Compagnon sont attribués à des personnes qui influencent notre société par leurs services, stimulent notre imagination par leurs innovations et rassemblent nos communautés par leur solidarité.

Chaque candidature fait l'objet de recherches avant d'être soumise à l'examen d'un comité consultatif indépendant, qui fait ensuite des recommandations au gouverneur général.

