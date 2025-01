MONTRÉAL, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Alors que débute la Semaine nationale sans fumée, Imperial Tobacco Canada, dans une lettre ouverte aux politiciens et aux groupes de santé, invite le gouvernement, les organismes de santé, les universitaires et le secteur privé à coordonner leurs efforts en vue d'adopter des politiques pragmatiques et fondées sur la science pour réduire le taux de tabagisme à moins de cinq pour cent et devenir un pays sans fumée.

« Le Canada se trouve à un moment charnière de la lutte contre le tabagisme. Malgré les progrès accomplis, le tabagisme reste l'une des principales causes de maladies et de décès évitables, et plus de 12 % des Canadiens fument encore, écrit Frank Silva, président et chef de la direction d'Imperial Tobacco Canada. Il est alarmant de constater que de nombreuses personnes croient à tort que les solutions sans fumée, comme les produits de vapotage ou les sachets de nicotine (une thérapie de remplacement de la nicotine innovante qui peut aider à arrêter de fumer), sont tout aussi nocives que les cigarettes. »

M. Silva cite la Suède et la Nouvelle-Zélande comme exemples à suivre pour le Canada. Ces deux pays ont considérablement réduit leur taux de tabagisme en privilégiant et en encourageant l'utilisation de produits de nicotine alternatifs.

En novembre 2024, la Suède sera le premier pays à devenir officiellement sans fumée. Selon l'agence suédoise de la santé publique, seuls 4,5 % des adultes nés en Suède fument, ce qui est nettement en dessous du seuil de 5 % mondialement reconnu pour obtenir le statut de pays sans fumée.

L'entreprise met l'accent sur trois points clés qui peuvent entraîner une diminution du taux de tabagisme :

Empêcher les jeunes d'utiliser des produits à base de nicotine

Éliminer les produits de contrebande à base de nicotine

Donner aux fumeurs les moyens nécessaires pour arrêter de fumer ou les encourager à adopter des solutions alternatives moins nocives

« Je sais que certains d'entre vous considèrent avec scepticisme l'engagement de l'industrie du tabac et de la nicotine pour réduire le tabagisme, poursuit M. Silva. C'est ensemble seulement que nous pourrons concevoir des solutions pour protéger les jeunes, pour aider les fumeurs dans leur démarche d'arrêt ou de passage à une solution moins nocive, et nous attaquer de front au marché de la contrebande. »

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits à base de tabac et de nicotine au Canada, et membre du groupe producteur de tabac le plus dominant à l'échelle internationale : BAT. Notre objectif est de créer Un Avenir Meilleur en bâtissant un monde sans fumée.

Notre vision est celle d'un monde sans fumée fondé sur des produits sans fumée où, à terme, la cigarette appartiendra au passé. Un monde où les fumeurs ont abandonné la cigarette au profit de solutions sans fumée. Un monde où les fumeurs passent à de meilleures options.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Pour de plus amples renseignements ou des demandes d'entretien, veuillez communiquer avec : Dalia Esposito, Torchia Communications, 514-654-2635, [email protected]