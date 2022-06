Un camp d'été pour les jeunes chanteurs de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Gatineau (CMG) invite les jeunes chanteuses et chanteurs de l'Outaouais, âgés de 8 à 14 ans, à participer à son camp d'été en chant choral et ensemble vocal qui aura lieu du 27 juin au 1er juillet prochain, de 9 h à midi.

Les participants auront la chance de travailler avec deux professeures du CMG, à savoir Johanne Couture et Renée Lapointe. Durant ces cinq avant-midis, ils apprendront entre autres la technique vocale, le chant choral et l'art du jeu scénique à travers des pièces choisies du répertoire classique. « Nous souhaitons ouvrir les portes du Conservatoire aux jeunes de la région qui aiment chanter, quel que soit leur niveau, afin de leur offrir une expérience enrichissante sur les plans musical, vocal et scénique, et ce, dans un contexte convivial. », souligne Mme Lapointe, professeure chant au Conservatoire de musique de Gatineau.

Un maximum de 25 places est disponible et les personnes intéressées peuvent contacter les organisatrices par courriel à [email protected] afin de compléter leur inscription ou poser des questions. Les activités du camp se dérouleront au Conservatoire de musique de Gatineau (430, boul. Alexandre-Taché, secteur Hull). Des frais de 125 $ pour l'ensemble du camp seront exigés.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GATINEAU

Le Conservatoire de musique de Gatineau est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique qui célèbre plus de 50 ans d'excellence. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de l'Outaouais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

SOURCE Conservatoire de musique de Gatineau

Renseignements: Isabelle Bérubé, Coordonnatrice communications et stratégie numérique, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, [email protected], 418 905-3359