LE FESTIVAL GUITARE ALLA GRANDE : UNE 20(E) ÉDITION GRANDIOSE À NE PAS MANQUER!

Cette année, le Festival se distingue par la présence de trois têtes d'affiche de renommée mondiale. Le légendaire David Russell, l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, revient pour ce 20e anniversaire, après avoir enchanté le public lors de la 10e édition du Festival. À ses côtés, l'ensemble SoloDuo, composé des virtuoses Lorenzo Micheli et Matteo Mela, se produira pour la troisième fois au Festival, une nouvelle occasion pour le public de découvrir l'une des formations les plus prisées au monde. Enfin, l'organisation aura l'honneur d'accueillir pour la première fois la talentueuse Laura Young, l'une des artistes canadiennes les plus acclamées à l'international.

Le public pourra découvrir les jeunes talents des participants lors du concert d'ouverture qui offrira une occasion unique d'apprécier le travail de ces musiciens en pleine évolution. Le programme de cette 20e édition comprend également deux conférences d'envergure. La première, animée par le guitariste salvadorien Ramsés Calderon, explorera l'histoire de la guitare, de l'Espagne aux Amériques. La deuxième conférence, donnée par le guitariste québécois Pascal Valois, s'intéressera aux répertoires classiques et romantiques pour guitare.

L'un des moments forts du Festival sera le concert Welcome Back, réunissant plus d'une trentaine d'anciens étudiants du Conservatoire de musique de Gatineau et de l'Université d'Ottawa. Ce concert sera marqué par une pièce commune, composée par Patrick Roux, le fondateur du Festival, et promet de ravir le public avec des performances mémorables. Les passionnés de guitare pourront également suivre des cours de maître animés par des musiciens de renom. Parmi les intervenants, on retrouvera plusieurs professeurs du réseau du Conservatoire. Ces sessions offriront aux étudiants l'opportunité de perfectionner leur technique auprès de véritables maîtres du domaine.

Pour finir, les orchestres de guitares Virtuoso et Maestro, sous la direction de David Gaudreau et Denis Poliquin, clôtureront le Festival lors d'un concert d'une grande envergure, réunissant les étudiants des institutions participantes. Ce concert de clôture, très attendu, mettra en lumière l'étendue des talents présents au Festival.

« La 20e édition du Festival Guitare Alla Grande s'annonce comme une célébration musicale hors du commun, réunissant artistes de renommée internationale et talents prometteurs dans une atmosphère conviviale et festive. Une expérience inoubliable à ne pas manquer ! », commente Marc Langis, directeur du Conservatoire de musique de Gatineau.

Tous les détails de la billetterie et de la programmation sont disponibles dans le programme officiel de ce 20e anniversaire.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GATINEAU

Le Conservatoire de musique de Gatineau est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique qui célèbre plus de 50 ans d'excellence. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de l'Outaouais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

SOURCE Conservatoire de musique de Gatineau

Source : Isabelle Bérubé, Directrice des communications, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, 418 905-3359