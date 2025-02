Lancement d'album « La guitare dans toutes ses couleurs »

GATINEAU, QC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Le guitariste Marc-Etienne Leclerc lancera un troisième album en formule « 5 à 6 » au Conservatoire de musique de Gatineau (CMG) le mercredi 26 février prochain. Étudiant ambitieux et talentueux, Marc-Etienne Leclerc a décroché la plus haute distinction à la fois comme soliste que chambriste aux examens terminaux du Conservatoire.

La guitare dans toutes ses couleurs (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Gatineau)

La guitare dans toutes ses couleurs réunit plusieurs des plus grandes œuvres du répertoire pour guitare seule dans l'optique de faire découvrir toute la beauté et la diversité de son univers musical au grand public. Ce lancement sera l'occasion pour lui de présenter la démarche unique de cet album et d'illustrer son propos à travers l'interprétation de quatre œuvres, chacune mettant en lumière un aspect marquant du monde de la guitare classique d'aujourd'hui. Le lancement sera suivi d'une période de questions et de dédicaces de copies physiques du produit.

Cet album fait partie intégrante d'un projet de stage de perfectionnement de niveau post maîtrise universitaire que Marc-Etienne Leclerc réalise présentement auprès du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ). La sortie de l'album sera suivie d'une tournée du même nom à travers les sept conservatoires de musique du réseau en mars et avril prochains. Le lancement souligne également l'ouverture de la 20e édition du Festival Guitare Alla Grande qui reçoit cette année certaines des plus grandes têtes d'affiche sur la scène internationale, dont le célèbre David Russell et le duo italien SoloDuo.

C'est donc un événement à ne pas manquer !

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GATINEAU

Le Conservatoire de musique de Gatineau est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique qui célèbre plus de 50 ans d'excellence. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de l'Outaouais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

