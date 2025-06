UN NOUVEAU NOM POUR LA SALLE DE CONCERT DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GATINEAU

GATINEAU, QC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Gatineau (CMG) est heureux d'annoncer que sa salle de concert portera désormais le nom de salle Pierrette-Froment-Savoie, en reconnaissance de la contribution exceptionnelle de cette figure marquante de la musique et de l'enseignement dans la grande région de l'Outaouais. La nouvelle désignation a été dévoilée le 2 juin dernier lors d'une conférence de presse et un hommage a été rendu à Mme Froment-Savoie en ouverture du concert de l'Orchestre symphonique des conservatoires du Québec, témoignage de son impact significatif dans la région.

Une vie consacrée à la musique et à la transmission du savoir

Pianiste, compositrice et pédagogue émérite, Pierrette Froment-Savoie a consacré l'essentiel de sa carrière à la musique et à la formation des jeunes musiciens. Après une formation en piano à l'Université de Montréal, elle est approchée par le fondateur du CMG, M. Fernand Graton, pour qu'elle se joigne au corps professoral du tout nouveau Conservatoire de musique de Hull. C'est ainsi qu'elle fait son entrée dans l'institution où elle restera de 1967 à 2020. Au cours de ces nombreuses années, elle y enseignera le piano, l'harmonie, le contrepoint, la fugue, l'analyse, l'harmonie au piano, le déchiffrage au clavier, le solfège, la dictée, la théorie et la formation auditive. Elle aura ainsi hautement contribué à la formation de générations de jeunes musiciennes et musiciens talentueux tout en transmettant sa passion de la musique avec exigence et doigté.

« Par son engagement exemplaire, Pierrette Froment-Savoie a profondément influencé l'identité du Conservatoire de musique de Gatineau. Elle a su transmettre l'amour de la musique avec une générosité exceptionnelle et une rigueur admirable. C'est un honneur pour nous de perpétuer la mémoire d'une professeure aimée de ses élèves à travers cette salle qui porte désormais son nom », a déclaré Marc Langis, directeur du Conservatoire de musique de Gatineau.

La Salle Pierrette-Froment-Savoie accueillera les concerts, récitals et événements artistiques du Conservatoire, en continuité avec la vision d'excellence et de beauté qui a guidé toute la carrière de Mme Savoie.

Depuis 1987, la salle de concert du Conservatoire de musique de Gatineau porte le nom de salle Fernand-Graton, en hommage au fondateur de l'institution. M. Graton a aussi été le tout premier directeur du Conservatoire de musique de Hull, de 1967 à 1977. Chef d'orchestre et de chœur, maître de chapelle et pédagogue, on lui doit également l'arrivée de Mme Froment-Savoie au sein de l'équipe enseignante du Conservatoire.

Le Conservatoire de musique de Gatineau est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique qui célèbre plus de 50 ans d'excellence. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de l'Outaouais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

