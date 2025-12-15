Une nouvelle étude souligne la nécessité d'une approche holistique

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Pour aider les collectivités à parvenir à un rétablissement complet après un incendie de forêt, le Canada doit adopter une approche nationale normalisée d'évaluation des incendies de forêt qui tient compte à la fois des impacts physiques et des répercussions sociales. C'est ce que révèle une nouvelle étude menée par le Conference Board du Canada en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne.

« À l'heure actuelle, les pratiques d'évaluation, trop axées sur les impacts physiques des feux de forêt, négligent souvent les répercussions sociales dont l'analyse est essentielle à la planification du rétablissement des communautés, indique Babatunde Olateju, directeur de la durabilité au Conference Board du Canada. En conséquence, les gouvernements peinent à allouer efficacement des ressources et à soutenir les communautés qui cherchent à intégrer la résilience dans leurs efforts de rétablissement après une catastrophe. »

Au Canada, où interviennent de nombreux organismes gouvernementaux, les données publiques disponibles révèlent un portrait fragmenté. Dans le contexte de cette étude, nous proposons l'élaboration d'un cadre d'évaluation d'impact des feux de forêt au Canada (CEIFFC) afin de combler les lacunes existantes. Le cadre adopte une approche fondée sur le lieu pour mieux évaluer les répercussions sociales des feux de forêt, tout en établissant une base de données nationale, des indicateurs et des méthodes de mesure normalisés, ainsi que des modèles uniformisés de rapport.

« Chaque année, la Croix-Rouge canadienne est témoin des effets dévastateurs des feux au pays, et les mesures actuelles ne rendent pas pleinement compte de la réalité, affirme Amy Avis, chef des opérations à la Croix-Rouge canadienne. Les conséquences vont bien au-delà de la quantité de terres ou de structures détruites par les incendies de forêt. Lorsque des personnes sont touchées, il faut aussi considérer les pertes individuelles, les moyens de subsistance perturbés, les dommages aux habitations, ainsi que les besoins sanitaires et en soutien psychosocial. Enrichir les données afin d'inclure les répercussions sociales est une étape essentielle dans la mise sur pied d'un cadre national de rétablissement qui tient compte de l'ensemble des risques et des impacts des feux de forêt au Canada. »

En intégrant les impacts sociaux dans l'évaluation des incendies de forêt, les communautés et les gouvernements peuvent réagir plus efficacement et s'assurer que les efforts de réhabilitation répondent à l'ensemble des besoins. C'est une étape déterminante pour améliorer la préparation aux catastrophes et renforcer la résilience des communautés.

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant du pays. Depuis 1954, le Conference Board du Canada fournit des recherches qui appuient la prise de décision fondée sur des données probantes afin de résoudre les problèmes les plus épineux au Canada. Suivez le Conference Board du Canada sur X @ConfBoardofCda. Pour en savoir plus sur notre impact, consultez le lien ici.

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au Canada comme à l'étranger, la Croix-Rouge est prête à soutenir les personnes avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - qui se compose de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - la Croix-Rouge canadienne s'emploie à aider les personnes et les communautés au Canada et dans le monde entier en cas de besoin, et de les aider à renforcer leur résilience.

