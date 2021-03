Un cadre d'intervention touristique 2021-2025 pour soutenir et propulser la relance de l'industrie

QUÉBEC, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, lance aujourd'hui le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain.

Ce cadre d'intervention vient baliser les interventions à mettre en place pour :

accompagner l'industrie touristique dans sa sortie de crise;

soutenir les entreprises qui devront s'adapter à un nouvel environnement d'affaires;

propulser le retour à la croissance d'avant la pandémie de ce secteur économique clé du Québec.

Le cadre d'intervention se décline en deux phases : une première pour favoriser la relance et une deuxième pour permettre le retour à la croissance. Celles-ci se dérouleront de façon simultanée et complémentaire. Ainsi, le gouvernement poursuivra parallèlement ses actions afin d'assurer la vitalité des entreprises, de soutenir de nouvelles initiatives rehaussant la compétitivité et la position du Québec, et de stimuler le développement du secteur touristique, entre autres par l'innovation.

Citation :

« Avec le lancement du Cadre d'intervention touristique 2021-2025, c'est un grand chantier qui s'amorce afin de tracer, avec les entreprises touristiques et les partenaires de l'industrie, le chemin vers une relance vigoureuse. Depuis le début de la crise, nous avons mis en place et bonifié de nombreuses mesures de soutien à l'industrie, qui compte parmi les plus touchées du Québec. Tout en poursuivant cet accompagnement qui demeure essentiel, nous devons regarder en avant et nous préparer au retour des voyageurs internationaux. Avec le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable, lancé le 25 février dernier, et un cadre d'intervention souple et agile, nous établissons des bases solides pour redéployer pleinement cet important secteur de notre économie. Je vais continuer de travailler étroitement avec les femmes et les hommes de l'industrie pour mettre en place les mesures qui colleront le mieux aux besoins des entrepreneurs. Ensemble, nous allons revenir dans la course plus forts et plus compétitifs que jamais parmi les joueurs internationaux. Nous continuerons de cultiver la fierté d'être Québécois, à travers nos expériences touristiques, et d'inviter nos clientèles d'ici et d'ailleurs à découvrir ou à redécouvrir notre magnifique province. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 mise sur quatre grands principes :

Reconquérir les marchés intérieurs et extérieurs.



Développer et structurer l'offre touristique.



Assurer la santé et la sécurité des voyageurs.



Stimuler l'innovation au sein des entreprises et de la destination.





Les actions qui découleront du cadre d'intervention seront priorisées en collaboration avec les partenaires de l'industrie touristique. À cet effet, un groupe d'intervention composé de représentants de l'industrie sera mis en place pour chapeauter les travaux.





Grâce au cadre d'intervention, les entreprises visées pourront bénéficier :

d'une aide financière adaptée;



des connaissances nécessaires à la prise de décisions éclairées;



d'un accompagnement dans la réalisation de leurs projets.





Le montant alloué aux futures actions en lien avec le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 est de 225 millions de dollars. Il provient des crédits octroyés lors de l'exercice budgétaire 2020-2021 par le gouvernement du Québec au secteur touristique pour l'aider à atteindre ses objectifs de croissance jusqu'en 2025. De ces crédits, 30 millions de dollars sont destinés à faire du tourisme une industrie toujours plus responsable et durable. D'autres sommes pourront s'ajouter à cette enveloppe en fonction des crédits attribués lors d'exercices budgétaires à venir.





Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Québec a investi plus de 1 milliard de dollars pour accompagner l'industrie touristique québécoise et favoriser son adaptation et sa relance d'ici 2025.

À consulter :

Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain.

