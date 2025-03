UN BUDGET FAVORABLE POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) accueille avec enthousiasme le plus récent budget provincial déposé par le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard. Une somme importante lui est accordée afin de pérenniser la bonification du temps d'accompagnement offert aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs.

Depuis l'automne 2022, les élèves du Conservatoire au niveau supérieur bénéficient d'une majoration de 30 minutes de cours à l'instrument ou à la voix dans leur parcours de formation. Sur l'ensemble d'un premier cycle universitaire, cette mesure représente 45 heures supplémentaires d'enseignement personnalisé. Au niveau du deuxième cycle universitaire, cette majoration est de 30 heures. Ainsi, un élève qui complète l'ensemble de sa formation universitaire au Conservatoire est grandement outillé pour intégrer le milieu professionnel. Cet enrichissement des programmes vient renforcer la place du Conservatoire dans l'écosystème culturel québécois et contribue à former une génération de musiciennes et musiciens au plus haut niveau.

« Cette aide financière est essentielle pour la formation de notre communauté étudiante, et nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien du ministère de la Culture et des Communications. L'accompagnement personnalisé offert au Conservatoire est unique, c'est ce qui nous distingue et nous permet d'amener les élèves du Conservatoire à un niveau d'excellence incontestable », souligne Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Le Conservatoire poursuit sa croissance, enregistrant pour une deuxième année consécutive un nombre record de demandes d'admission à travers son réseau. Il est encore possible de soumettre une demande dans certains établissements où la période d'admission a été prolongée au-delà du 1er mars 2025. Toutes les dates sont disponibles sur le site web du Conservatoire.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est l'une des institutions les plus prestigieuses dans le domaine des arts de la scène. Il regroupe neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique, situées dans sept villes à travers le Québec : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Depuis sa fondation en 1942, le Conservatoire forme des artistes qui se distinguent sur la scène internationale. Avec un corps professoral d'excellence, il accompagne et propulse les jeunes talents en leur offrant une formation de haut niveau, axée sur la rigueur, la créativité et l'excellence.

