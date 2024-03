Un budget catastrophique pour le milieu de l'habitation déjà en crise, selon l'opposition officielle

QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Alors que le Québec fait face à la pire crise du logement de son histoire, la CAQ, dans son budget présenté cette semaine, fait le choix de ne pas agir et de ne mettre en place aucune mesure concrète pour relancer la construction résidentielle, déplore Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation.

Pour contrer la crise et nous assurer que tous les ménages québécois puissent avoir un toit sur la tête, les acteurs du milieu s'accordent pour dire que l'on doit augmenter l'offre de logements de façon substantielle. Pourtant, le gouvernement caquiste se contente d'annoncer quelques dizaines de nouveaux logements ici et là. Selon la députée libérale des Mille-Îles, c'est beaucoup trop peu sur les 1,1 million de logements qui doivent être construits d'ici 2030.

Mme Dufour reproche également à la CAQ de ne pas avoir donné suite à la proposition libérale de retirer la TVQ sur les matériaux de construction, une mesure structurante qui donne des résultats ailleurs, au Canada. L'immobilisme caquiste en matière d'habitation coûte très cher aux Québécois, ajoute-t-elle.

« C'est très préoccupant. D'un côté, on a une ministre de l'Habitation qui est incapable de convaincre son collègue aux Finances de l'impact de la crise du logement sur notre économie et de l'urgence d'agir, et de l'autre, on a ce même ministre qui présente un budget stérile qui mise sur une intervention divine pour régler la crise. Le résultat en est que, non seulement on accumule les déficits financiers, mais aussi les déficits de logements pour les Québécois. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

