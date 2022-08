Un bon pas vers l'assainissement de l'air à Rouyn-Noranda

QUÉBEC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Faisant suite au dévoilement du plan d'action de la Fonderie Horne, une compagnie Glencore, en vue d'abaisser significativement ses émissions atmosphériques, l'Association minière du Québec (AMQ) salue et félicite l'entreprise pour ses efforts afin d'atteindre les cibles fixées par le gouvernement. L'entreprise a pris des engagements clairs et l'ampleur des investissements annoncés démontre une volonté sans équivoque pour protéger la santé de la population de Rouyn-Noranda et répondre aux exigences de leur prochaine attestation d'assainissement.

Avec ses projets de modernisation et d'optimisation, la Fonderie Horne sera en mesure d'abaisser ses émissions de 85 % au cours des cinq prochaines années, ce qui lui permettra d'atteindre les cibles fixées par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Il faut se rappeler que l'industrie minière au Québec évolue dans un cadre législatif et réglementaire très rigoureux tant au niveau provincial que fédéral. Par ailleurs, l'industrie minière travaille constamment à améliorer ses pratiques environnementales et sociales. De très belles initiatives ont été mises en place afin de contribuer aux efforts collectifs d'amélioration du bilan environnemental, notamment afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de préserver la biodiversité, de régénérer des eaux usées, de restaurer d'anciens parcs à résidus ou d'anciens sites miniers, etc. L'industrie minière au Québec ne ménage pas les efforts pour protéger ses travailleurs, la population et l'environnement.

Rappelons également que les membres de l'AMQ ont l'obligation d'adhérer à l'initiative d'amélioration continue Vers le développement minier durable (VDMD). Ce programme de développement durable reconnu mondialement aide les sociétés minières à gérer les principaux risques environnementaux et sociaux en adoptant les meilleures pratiques qui vont bien au-delà des exigences légales et réglementaires. Il comprend plusieurs protocoles constitués d'indicateurs conçus pour favoriser une communication transparente et efficace avec les communautés d'intérêts et à faire en sorte que les principaux risques associés à l'exploitation minière soient gérés de façon responsable.

« On reconnaît tous le rôle stratégique de la Fonderie Horne, l'unique fonderie de cuivre au Canada, notamment dans la chaîne de valeurs nécessaire à la transition énergétique. On reconnaît également toute l'importance des enjeux de santé de la population de Rouyn-Noranda. Le plan proposé par Glencore va dans ce sens, soit opérer la Fonderie tout en minimisant les impacts sur la santé des citoyens et sur l'environnement. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des dépenses totales de 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

