Un boisé sauvegardé et une augmentation importante du verdissement grâce au partenariat entre Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et la Société des alcools du Québec

MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) et la Société des alcools du Québec (SAQ) ont dévoilé aujourd'hui leur collaboration sur les éléments de verdissement du Centre automatisé de Montréal (CAM), le nouveau projet d'agrandissement du centre de distribution de la société d'État. Le bâtiment, situé dans Assomption-Sud-Longue-Pointe (ASLP), conservera le boisé adjacent (aussi connu sous le nom boisé Ste-Thérèse) et contribuera à l'atteinte d'objectifs de verdissement, dans un secteur qui en a grandement besoin.

« C'est une excellente nouvelle: ce n'est pas tous les jours qu'on assure la préservation d'un boisé dans l'Est de Montréal! Pour faire face à la crise climatique, nous nous sommes dotés des meilleurs standards d'aménagement du territoire, et je suis fier que Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et la SAQ s'unissent pour atteindre les objectifs ambitieux de 25% de verdissement, dans un secteur qui en a besoin. Ce partenariat exemplaire entre la SAQ et MHM marque de surcroît un geste concret s'inscrivant dans notre nouvelle vision pour améliorer la qualité de vie dans Assomption-Sud-Longue-Pointe », a déclaré le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

« La SAQ accorde toujours beaucoup d'importance à échanger avec les municipalités pour construire les bonnes approches pour nos initiatives. Dès le début de ce projet, nous avons maintenu un dialogue ouvert avec les élus de l'arrondissement pour bien comprendre les enjeux des citoyens de l'arrondissement et répondre aux critères qui favorisent la qualité de vie du secteur», a déclaré M. Jacques Farcy, président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec.

« Aujourd'hui, nous célébrons plus qu'un partenariat; nous célébrons la preuve tangible que la collaboration entre les citoyens corporatifs et l'administration pour améliorer la qualité de vie dans Assomption-Sud-Longue-Pointe est un défi que nous pouvons relever avec succès. La SAQ, par sa contribution au Fonds d'initiatives locales et sa collaboration avec la CCHM pour la serre et le potager, démontre sa volonté de s'ancrer dans le quartier, pour faire une différence positive pour l'environnement et la communauté. Un exemple à suivre ! », a ajouté Mme Alia Hassan-Cournol, conseillère de la Ville dans le district de Maisonneuve-Longue-Pointe

Le CAM consiste en une modernisation majeure du centre de distribution, nécessaire pour faire face à la croissance projetée pour les années à venir. Avec ce nouveau bâtiment de près de 18 000 m2 et l'intégration d'un équipement de préparation de commande automatisé, la SAQ pourra notamment augmenter sa performance, ainsi que de bonifier considérablement son offre de produits en ligne.

Le projet a été approuvé après plusieurs mois de travail conjoint entre MHM et la SAQ, qui a tenu compte des orientations du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Cette collaboration a mené à un projet exemplaire et conséquent avec la vision 2023-2030 pour le secteur ASLP et le Plan climat MHM 2022-2030 .

Ainsi, le CAM, situé au 1977, rue des Futailles, permettra :

de préserver le boisé de 18 068 m 2 , soit l'équivalent de 3 terrains de football, dans la partie est du terrain;

, soit l'équivalent de 3 terrains de football, dans la partie est du terrain; d'atteindre un taux de verdissement de 25 % de la superficie du terrain, notamment, par l'aménagement d'une toiture verte de plus de 10 000 m 2 et l'ajout d'un mur végétalisé composé de vignes;

et l'ajout d'un mur végétalisé composé de vignes; le développement de la biodiversité sur le site par l'adoption de pratiques de tonte différenciée et la plantation de 856 arbres feuillus de onze essences variées;

l'intégration du bâtiment au sein du quartier de façon à limiter sa visibilité, par le biais d'une conception architecturale soignée et la plantation d'une micro-forêt comprenant 45 conifères, au long des rues De Boucherville et des Futailles.

La collaboration entre l'arrondissement et la SAQ sur ce projet industriel s'inscrit dans les efforts en cours pour créer, dans le secteur ASLP, un milieu de vie convivial pour les gens qui y habitent et qui y travaillent, notamment par la réduction des nuisances et la création d'espaces verts.

Au final, c'est la qualité de vie de toute la population qui se voit améliorée par ces gestes qui, additionnés, contribuent à l'adaptation aux changements climatiques et à la transition écologique de MHM.

