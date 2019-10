Un beau début d'année pour le Club des petits déjeuners

Costco amasse plus de 1 000 000 $ pour le Club des petits déjeuners lors de leur collecte de fonds en magasin

BOUCHERVILLE, QC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Quelques semaines se sont écoulées depuis la rentrée scolaire, et déjà, les partenaires du Club des petits déjeuners sont à pied d'œuvre pour s'assurer que les enfants du Canada débutent leur journée le ventre bien rempli. Grâce à la généreuse contribution de leurs membres, Costco a pu amasser plus de 1 000 000 $ pour l'organisme lors de la campagne Ajoutez un petit déjeuner à votre panier. L'argent récolté permettra à plus de 243 000 élèves au pays de débuter chaque journée scolaire avec un petit déjeuner nutritif.

Faits saillants :

Costco a amassé plus de 7 200 000 $ pour le Club des petits déjeuners depuis 2007.

La collecte de fonds de cette année s'est tenue dans 111 entrepôts situés d'un océan à l'autre.

Le personnel est essentiel au succès de cette collecte de fonds chaque année. Nous remercions sincèrement tous les employés de Costco d'avoir inspiré la générosité à autant de membres.

Citations :

« Costco s'engage à donner aux jeunes canadiens les meilleures chances de réussite en appuyant les organismes dédiés à améliorer la santé et l'éducation des enfants. Par leur engagement, le Club des petits déjeuners poursuit ces mêmes objectifs. Nous sommes fiers de faire en sorte que le Club des petits déjeuners réponde aux besoins du plus grand nombre d'enfants possible. »

- Pierre Riel, vice-président principal et directeur national, Costco Canada

« Le retour en classe est un moment emballant pour tous les enfants, et nous œuvrons chaque jour pour qu'elle le demeure. En s'assurant qu'ils aient l'énergie d'apprendre, le Club des petits déjeuners abat les barrières qui font obstacle à leur apprentissage et à leur épanouissement. Tout ceci serait impensable sans l'appui de partenaires comme Costco qui nous soutien depuis 2007. Nos partenaires nous permettent d'atteindre de nouveaux sommets à chaque année, en augmentant le nombre d'enfant déjeunant dans un programme à chaque rentrée. »

- Tommy Kulczyk, directeur général, Club des petits déjeuners

À propos du Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners est un organisme à but non lucratif dont la mission est de fournir du financement, de l'équipement, de la formation et du soutien aux programmes de petits déjeuners dans les écoles à l'échelle du pays. Le Club des petits déjeuners s'engage à s'assurer que tous les enfants ont accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement sécuritaire, avant le début des classes. Fondé au Québec en 1994, le Club des petits déjeuners offre son appui dans 1 809 établissements scolaires au pays, et contribue à nourrir plus de 243 500 enfants chaque matin des jours d'école. Pour en savoir plus, visitez le www.breakfastclubcanada.org/fr/ ou consultez notre page sur les médias sociaux.

