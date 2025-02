UNE RÉGLEMENTATION COMPLEXE ET NON APPLIQUÉE POUSSE LES CONSOMMATEURS, Y COMPRIS LES JEUNES, VERS DES PRODUITS DE QUALITÉ INFÉRIEURE.

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) annonce aujourd'hui qu'elle retirera ses produits de vapotage de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) en raison de l'incapacité de la province à appliquer la réglementation, ce qui a permis au marché illégal de prospérer. En outre, la complexité du processus d'harmonisation fiscale met des bâtons dans les roues des entreprises légales, ce qui a contribué à la décision d'ITCAN.

« Notre ambition est de construire un monde sans fumée et, pour ce faire, nous pensons que l'accès à des alternatives moins nocives telles que les produits de vapotage est primordial. Cependant, des opérateurs illégaux contrôlent aujourd'hui le marché du vapotage de l'Île-du-Prince-Édouard, tandis que des politiques fiscales complexes pénalisent les entreprises responsables comme la nôtre, déclare Eric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires d'Imperial Tobacco Canada. En conséquence, ITCAN a pris la décision difficile de quitter l'Î.-P.-É., et nos produits de vapotage ne seront plus disponibles à partir du 1er mars 2025. »

ITCAN prévient que les lacunes dans l'application de la loi sur l'Île-du-Prince-Édouard ont alimenté le commerce illégal, facilitant l'accès à des produits non réglementés, souvent aux jeunes, essentiellement sans conséquences.

« En imposant des réglementations sans les appliquer correctement, la province a livré le marché à des criminels qui vendent aux jeunes en toute impunité » a ajouté Gagnon. « Ces trafiquants illégaux opèrent sans crainte, sachant que les inspections sont rares et que les amendes se résument à un simple coût d'exploitation. Ils savent également que la demande persistera parce que les gens continueront à vapoter. »

Le Québec doit agir avant qu'il ne soit trop tard

ITCAN prévient que le Québec risque de subir le même sort s'il n'agit pas rapidement. En octobre 2023, le Québec a interdit la vente de tous les produits de vapotage aromatisés, à l'exception du tabac et des produits sans saveur, suivant la marche de l'Î.-P.-É. avec sa réglementation sur les saveurs en 2021. Depuis, la province est inondée de produits illégaux.

« Je pose la question au premier ministre Legault : Préfère-t-il un marché du vapotage légal, réglementé et taxé, où des entreprises responsables comme la nôtre opèrent de manière transparente et respectent les normes les plus élevées, ou un marché illégal, non réglementé, non taxé et dangereux ? », poursuit M. Gagnon.

Un sondage Léger Marketing (octobre 2024) commandé par ITCAN a révélé que 61 % des répondants avaient acheté des produits de vapotage aromatisés et que 33 % avaient acheté des produits de vapotage en ligne, contournant ainsi l'interdiction de vente de vapotage en ligne décrétée par le Québec en 2015.

L'inaction du gouvernement est également évidente dans les données relatives à l'application de la loi. Un rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) montre qu'à peine 38 % de l'ensemble des boutiques de vapotage (150) ont été inspectées par le MSSS. Même parmi celles qui ont été inspectées, seuls 28 détaillants ont reçu des amendes alors que plus de 90 % d'entre eux ne respectaient pas la réglementation. Avec des amendes de 2 500 $ pour les délinquants primaires et de 5 000 dollars pour les récidivistes, les exploitants illégaux n'ont pas grand-chose à craindre.

« ITCAN exhorte les gouvernements du Canada à sévir contre le marché illégal du vapotage avant qu'il ne soit trop tard. Les entreprises responsables doivent être autorisées à exercer leurs activités dans le cadre de réglementations équitables et appliquées, afin de garantir la sécurité des consommateurs et d'empêcher les jeunes d'avoir accès à des produits non réglementés », conclu M. Gagnon.

