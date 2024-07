NOUVELLE-ARCADIE, NB, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Grâce à un investissement de 194 102 $ du gouvernement fédéral et d'UNI Coopération financière, on installera un système d'énergie solaire au centre communautaire d'Acadieville, afin d'accroître son efficacité.

Des panneaux solaires seront placés et Énergie NB accordera des crédits au centre pour l'électricité excédentaire produite. Ce projet devrait conduire à des économies annuelles sur les coûts d'électricité, permettant au centre de continuer à servir de pilier pour la collectivité pendant de nombreuses années.

Il est essentiel d'effectuer des investissements stratégiques dans des initiatives vertes afin de bâtir une économie prospère et un avenir durable pour les Canadiens, tout en limitant les impacts sur l'environnement.

« Le Centre communautaire d'Acadieville est un carrefour essentiel pour le nord du comté de Kent. Grâce à l'investissement que nous annonçons aujourd'hui, on vient à la fois réduire les coûts d'exploitation du centre tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Félicitations à tous ceux et celles qui ont travaillé afin de faire en sorte que ce projet devienne une réalité - nous sommes fiers d'appuyer vos ambitions. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre communautaire d'Acadieville a toujours été le modèle pour bien d'autres organismes. Ses nombreux bénévoles accueillent beaucoup de gens de partout chaque année avec des activités variées pour tous les âges. L'installation de panneaux solaires est la preuve que ce sont des gens qui pensent au futur et à l'environnement. Les économies en électricité permettront d'assurer la viabilité de ce lieu de rassemblement pour plusieurs générations. Félicitations au groupe de travail pour cette belle initiative. »

Jimmy Bourque, maire de Nouvelle-Arcadie

« Appuyer des projets de développement durable, ça compte vraiment pour UNI. Assurer la pérennité du Centre communautaire d'Acadieville, accessible et inclusif pour toutes les générations, c'est aussi l'empreinte que notre coopérative financière souhaite laisser. Depuis toujours, UNI est engagée à avoir une incidence positive dans la vie des personnes et des entrepreneurs. Il faut se préoccuper du futur de nos communautés et plus que jamais, soutenir la collaboration économique locale. »

Camille H. Thériault, président et chef de la direction d'UNI Coopération fiancière

« Depuis plus de 48 ans, le Centre communautaire d'Acadieville, avec l'aide de nombreux bénévoles, continue à jouer son rôle d'être un lieu de rassemblement hors pair pour toutes sortes d'occasions dans toute la région de Nouvelle-Arcadie et des régions avoisinantes. Avec toutes les rénovations des cinq dernières années, ce projet de panneaux solaires rendra notre centre plus écoénergétique et servira la région en cas de désastre. »

Arsène Babineau, Président de La coopérative des services communautaires d'Acadieville Ltée

Le gouvernement fédéral investit 167 291 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). UNI Coopération financière fournit 26 811 $.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 103 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20,1 tonnes.

une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20,1 tonnes. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

