WHITEHORSE, YT, le 3 juill. 2025 /CNW/ - La Ville de Whitehorse améliorera son réseau de transport en commun grâce à un investissement conjoint de plus de 7,8 millions de dollars des gouvernements fédéral et territorial.

Dix autobus entièrement accessibles de 40 pieds seront ajoutés au parc de véhicules de Whitehorse entre 2026 et 2028. Le parc actuel de la ville se compose de 15 autobus à plancher surbaissé et accessibles qui ont été achetés entre 2008 et 2023. Les nouveaux autobus permettront d'assurer l'efficacité et de maintenir les niveaux de service, tout en contribuant à répondre aux besoins d'une ville en pleine croissance, tant pour les résidents que pour les visiteurs. Les nouveaux autobus permettront d'améliorer les itinéraires, d'effectuer des travaux d'entretien imprévus et de maximiser la durée de vie des véhicules.

Citations

« Grâce à l'élargissement du parc de véhicules de transport en commun de Whitehorse, les résidents bénéficieront d'un service plus fiable et plus efficace pour leurs déplacements quotidiens. En améliorant l'accessibilité, le niveau de service et les itinéraires, notre gouvernement est en mesure de soutenir les résidents d'une ville nordique en pleine croissance grâce à des infrastructures de transport en commun durables pour l'avenir. »

Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon



« Grâce à cet investissement conjoint, nous respectons notre engagement d'améliorer les options de transport en commun et de transport actif en partenariat avec la Ville de Whitehorse. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son soutien continu envers le développement de collectivités dynamiques, durables et bien reliées au Yukon. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités

« Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec les gouvernements du Canada et du Yukon pour élargir notre parc de véhicules de transport en commun. Whitehorse est l'une des villes qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada, et l'amélioration du transport en commun est essentielle pour assurer la croissance durable de notre collectivité. Ces dernières années, nos efforts pour améliorer les services de transport en commun ont mené à des niveaux d'achalandage records. Ce financement nous permettra de poursuivre sur cette lancée et de répondre aux besoins croissants de la population. »

Kirk Cameron, maire de Whitehorse

Produits connexes

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5 894 443 $ provenant du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de Yukon s'élève à 1 965 481 $.

. La contribution du gouvernement de s'élève à 1 965 481 $. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, huit projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 9,8 millions de dollars et une contribution territoriale totalisant près de 3,3 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 9,8 millions de dollars et une contribution territoriale totalisant près de 3,3 millions de dollars. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones. Visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected], Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected], Natalie Van Sterthem, Analyste des communications, Gouvernement du Yukon, 867-333-9159, [email protected]