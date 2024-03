Un autre jalon important dans le processus de certification des produits d'H55 : après avoir déjà accepté et validé sa liste de contrôle de conformité pour ses packs de batteries et systèmes de gestion d'énergie, l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) a désormais approuvé la liste de contrôle de conformité (CCL) de l'entreprise pour son moteur de propulsion électrique et son contrôleur

SION, Suisse, le 26 mars 2024 /CNW/ -- H55, pionnier dans l'aviation électrique, est heureux d'annoncer un jalon significatif dans son processus de certification pour sa technologie de propulsion électrique. L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) a accepté la liste de vérification de conformité de H55 pour son moteur électrique et son contrôleur de moteur, démontrant la sécurité et les performances de l'ensemble du système de gestion de propulsion électrique (EPS).

Cette réussite fait suite au précédent succès d'H55 dans l'obtention de l'approbation pour ses packs de batteries et ses systèmes de gestion d'énergie. Ces deux réalisations importantes positionnent H55 comme la première entreprise à satisfaire toutes les exigences de certification pour l'ensemble du système EPS, qui comprend le moteur, le contrôleur de moteur, les modules de batterie et les systèmes de gestion de l'énergie. Ces certifications sont adaptées aux applications d'aviation générale et de transport régional, avec le premier ensemble de systèmes intégrés dans des aéronefs de tests certifiés qui entreront bientôt sur le marché.

Basée en Suisse, H55 est à l'avant-garde de l'aviation électrique, spécialisée dans la propulsion électrique, le stockage de batteries et les solutions de gestion de l'énergie. Avec un engagement envers la sécurité, les performances et la durabilité, l'entreprise s'efforce de permettre à l'industrie de l'aviation d'atteindre le net zéro émissions, en proposant des technologies de pointe pour un avenir plus propre et plus efficient pour le transport aérien.

Le nouvel accord établi avec l'EASA constitue un autre succès majeur dans la mission d'H55 visant à révolutionner l'aviation propre. Il s'agit d'une étape cruciale pour obtenir la certification formelle du système complet de propulsion électrique d'H55 et une reconnaissance importante de la part des autorités de certification quant à la fiabilité et aux capacités des solutions de propulsion de l'entreprise.

Principaux points forts de l'accord :

Alignement complet de la liste de contrôle de conformité du moteur électrique et du contrôleur avec les réglementations définies par l'EASA.

H55 est désormais entièrement autorisé à achever le programme de tests de certification pour son unité de propulsion électrique et pour son EPS global.

pour son unité de propulsion électrique et pour son EPS Le programme de tests englobe des évaluations rigoureuses prouvant les aspects de sécurité et de performance de la technologie.

Le programme de tests CCL ouvre la voie à la phase finale d'approbation réglementaire.

Commentant sur cette réalisation, André Borschberg, Co-fondateur et Président Exécutif d'H55, déclare : "La certification a été et continue d'être l'une des pierres angulaires de notre stratégie. Cet accord représente une avancée significative dans le développement de notre entreprise, ainsi que dans l'introduction de l'aviation électrique sur le marché et la réduction de l'empreinte environnementale de l'industrie aéronautique. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de cette avancée, car nous nous rapprochons de l'envoldes premiers avions électriques certifiés"..

Martin Larose, Directeur Général d'H55, ajoute que "cet accord est une reconnaissance supplémentaire importante de la part de l'EASA quant à la sûreté et robustesse de nos systèmes de propulsion. Cela rapproche H55 davantage de la pleine commercialisation de notre technologie, qui est de plus en plus recherchée sur le marché. Nous continuons à apprécier l'étroite collaboration que nous entretenons avec l'EASA, et nous sommes impatients de la poursuivre".

En plus de ses activités de certification en Europe avec l'EASA, H55 est activement engagé auprès de l'Agence Fédérale d'Aviation (FAA) aux États-Unis et de Transports Canada au Canada. Ces organismes de réglementation suivront de près le programme de tests de la liste de contrôle de conformité, dans le but de tirer parti des résultats pour accélérer la certification de type en Amérique du Nord.

H55 est fier d'être l'une des premières entreprises européennes d'aviation électrique à avoir réussi à franchir cette phase critique du processus de certification. Avec l'accord sur la liste de contrôle de conformité, H55 avance vers la dernière étape pour obtenir un certificat de type pour son système de propulsion électrique, adapté à plusieurs avions à ailes fixes pour l'aviation générale et le transport régional.

Pour plus d'informations sur H55 et sa technologie révolutionnaire de propulsion électrique, veuillez visiter www.h55.ch.

A propos d'H55

H55 est une société basée en Suisse fondée et dirigée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse, André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. La mission de H55 est de révolutionner l'industrie aéronautique en fournissant des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion de batterie adaptés à une gamme diversifiée d'avions afin de parvenir à un transport aérien durable. Grâce à son engagement à fournir des solutions certifiées et à son héritage pionnier, l'équipe H55 d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale est à l'avant-garde de la conduite de l'industrie aéronautique vers un avenir plus respectueux de l'environnement, en établissant de nouvelles normes et en repoussant les limites de ce qui est possible dans l'aviation électrique.

