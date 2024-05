Un autre établissement d'hébergement de longue durée se joint à l'AEPC

MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Le CHSLD Michèle-Bohec, un établissement de soins et d'hébergement de longue durée se joint à l'Association des établissements privés conventionnés - Santé services sociaux (AEPC) au terme d'un processus de conventionnement qui a débuté en septembre 2023 et qui s'est achevé en mars 2024.

Propriété du Groupe Santé Arbec, le CHSLD Michèle-Bohec situé à Blainville a ouvert ses portes en 2018 et accueille 111 personnes. L'établissement s'ajoute aux 115 lits existant dont dispose le CHSLD Heather (Rawdon) au sein de l'AEPC. La transformation des 4 autres établissements privés de longue durée du Groupe Santé Arbec en établissements privés conventionnés sera complétée en juin 2024.

« Nous sommes évidemment très heureux de la décision du Groupe Santé Arbec d'ajouter des lits d'hébergement de longue durée à leur adhésion au sein de l'AEPC, d'autant que l'adhésion du CHSLD Michèle-Bohec renforce l'offre de soins et d'hébergement de longue durée de qualité offert par nos membres au quotidien aux personnes les plus vulnérables. Partenaire du réseau de la santé, et expert en matière de conventionnement depuis 65 ans, l'AEPC réitère son soutien à la volonté de la ministre Sonia Bélanger d'accélérer le processus de conventionnement des établissements privés. Cette dernière peut compter sur l'AEPC dans l'accompagnement des nouveaux établissements conventionnés. »

Stéphane Roy, président du conseil d'administration de l'AEPC.

Rappelons que la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, a annoncé en août 2023 le conventionnement de cinq établissements privés propriétés du Groupe Santé Arbec, soit les CHSLD Marguerite-Rocheleau (Saint-Hubert), CHSLD Émile-McDuff (Repentigny), CHSLD des Moulins (Terrebonne), CHSLD Louise-Faubert (Saint-Jérôme) et Michèle-Bohec (Blainville).

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 29 propriétaires gestionnaires qui gèrent 61 établissements (59 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents, soit un peu moins de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD et des soins médicaux et spécialisés pour le volet hôpital de réadaptation.

