Un autre conflit de travail en vue à la Ville de Westmount

WESTMOUNT, QC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Après les cols bleus, c'est maintenant au tour des cols blancs de la Ville de Westmount d'exprimer leur impatience dans le cadre de la négociation en vue du renouvellement de leur convention collective.

Hier soir, ces syndiqué(e)s ont voté à 88 % pour accorder à leur syndicat (SFMM 429) un mandat pour déclencher des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Le contrat de travail des cols blancs de Westmount est échu depuis le 31 décembre 2022.

« Depuis le 20 février, on négocie sans relâche et, malheureusement, on constate que la bonne santé financière de la Ville de Westmount ne se reflète pas par des offres acceptables pour ses employé(e)s. Le statu quo n'est pas une option pour les cols blancs. On n'acceptera pas de signer une convention collective au rabais », a déclaré Éliane Scofield-Lamarche, vice-présidente du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM 429).

Les points en litige incluent, notamment, l'encadrement du télétravail, les augmentations salariales dans un contexte économique difficile ainsi que la mise en place de différentes primes. D'ailleurs, la Ville de Westmount est l'une des rares Villes à n'offrir aucune prime pour certains de ses employés(e) travaillant sur des horaires atypiques.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

